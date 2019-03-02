2019-03-02T10:30:43+03:00
Общество

Скорректированы даты прибытия в Псковскую область поезда с захваченным у боевиков Сирии оружием

Ранее планировалось, что акция «Сирийский перелом» пройдет в регионе в мае, теперь поезд стоит ждать в апреле
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псков и Великие Луки поезд с оружием боевиков, захваченным в Сирии, придет не в мае, как планировалось ранее, а в апреле.В Псков и Великие Луки поезд с оружием боевиков, захваченным в Сирии, придет не в мае, как планировалось ранее, а в апреле.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Организаторы акции «Сирийский перелом» скорректировали даты прибытия поезда в Псков и Великие Луки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вместо майских дней в календаре движения поезда теперь значится апрель – 25 апреля состав прибудет в Псков, 26 апреля – в Великие Луки.

В эшелоне оружие, захваченное в Сирии у боевиков – всего около 500 трофеев. Среди них бронетанковая техника, орудия, автомашины, самодельные взрывные устройства, экипировка террористов.

Всего в составе поезда 20 вагонов. Он пройдет по 60 городам России. Состав уже вышел из Москвы, ждут его во Владивостоке, Мурманске, Казани - охвачены все уголки России. 3 марта он в Севастополе. В мае состав вернется в Москву.

Во всех городах экскурсии для зрителей проведут военнослужащие, которые побывали в Сирии. На вокзалах будут организованы дополнительные мероприятия – концерты, угощение солдатской кашей и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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