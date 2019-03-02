«У нас был ужас»: Семья с двумя детьми пережила «свободное падение лифта» в многоэтажке Пскова

В доме №1А на Сиреневом бульваре отключили лифт, а его двери опечатали. В здании девять этажей. Жильцы вынуждены подниматься в квартиры по лестнице.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

О произошедшем во втором подъезде подробно рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» пострадавшая - Дарья Новикова.

- Я начну с небольшой предыстории, - отметила Дарья, - Лифт у нас ломается постоянно, последний месяц минимум два раза в неделю его ремонтируют. Он постоянно ломается. Лифт у нас поставлен новый, современный, примерно 3-4 года назад поставили.

После последнего ремонта у лифта появилась одна неприятная особенность – двери стали очень быстро закрываться. Пассажир буквально не успевал выйти, как его металлические конструкции пытались зажать. Сообщить об этом лифтерам не предоставилось возможности – трубку по указанному телефону так никто и не поднял.

Происшествие произошло во втором подъезде дома.Фото: Владимир Кольцов

- Мы собрались идти на прогулку с детьми, с коляской, - продолжает свой рассказ Дарья. - Одному ребенку у меня три года, второму пять месяцев. Я слышу, что лифт снова чинят. Я попросила мужа подождать, а сама пошла спросить у лифтеров сколько продлится ремонт. Вниз то мы спустимся, а подниматься на седьмой этаж я уже не смогу одна.

Мастера заверили, что лифт в исправном состоянии и его могут включить прямо сейчас. Как только семья соберется, лифтеры закончат работы, и можно будет спуститься вниз без проблем, так и наверх подняться.

- Мы собрали детей, вышли и сказали лифтерам, что можно лифт включать, - вспоминает Дарья. - Они сказали, что вниз все-таки придется спускаться по лестнице, а обратно уже сможем подняться.

Уже на пятом этаже семья встретила мастера, который вызывал лифт. Мужчина посетовал, что в подъезде орудуют крысы. Вредители перегрызают постоянно провода, от этого так часто и приходится чинить лифт. Но от поездки в нем он предостерегать не стал и позволил семье с пятого этажа спуститься на первый.

- Мы зашли в лифт, - рассказала Дарья. - Мастер с нами не поехал, места мало было, мы еле с коляской влезли. Маленький ребенок у меня был на руках, старший трехлетний сын стоял на полу и за счетчиком этажей повторял цифры. На цифре три на циферблате появились квадратики. Со второго этажа лифт полетел вниз.

Через несколько метров произошёл жесткий толчок. То ли лифт обо что-то ударился, то ли повис на тросе. И вдруг конструкция снова пришла в движение. На циферблате стали вновь появились цифры. Шесть. Семь. Восемь.

Перед происшествием лифт чинили мастера.Фото: Владимир Кольцов

- Здесь уже страшно стало, ведь если лифт бы с восьмого этажа полетел, - не без волнения вспоминает Дарья. - А внутри вся семья, двое детей. У нас был ужас. Это даже мягко сказано. Мы начали нажимать кнопки открытия дверей, вызов диспетчера. Я уже не помню точно, что мы там говорили.

Еще несколько минут лифт хаотично ездил по этажам, после чего не первом этаже двери открыли сами лифтеры. Семья с детьми была в полнейшем ужасе, дети плакали. Все что смогли сказать лифтеры: «Девушка, ну что вы плачете? Вы же приехали на первый этаж, значит все в порядке».

- Лифтеры и сами поняли, что что-то произошло, потому что когда мы ударились на первом этаже было слышно, что лифтерщик с пятого этажа бежит вниз, матерится, - отмечает Дарья. - Сейчас мы уже отошли от этого, а в день происшествия мне было никак не успокоиться до часу ночи. Вся жизнь перед глазами пронеслась.

К вечеру у псковички стала болеть спина. Было принято решение ехать в травмпункт. Медики диагностировали ушиб. О случившемся сообщили и полицейским.

- Лифт после этого работал целый день. Лифтерщики не сообщили никому о происшествии, - заметила Дарья. - Вечером уже приехали следователи и опечатали лифт. В домоуправление я звонила, там сказали, что это все лифтерщики, а они тут ни причём. Разговаривала и с замначальника управляйки. Он сказал, что крысы ничего там перегрызть не могут, все в этом лифте супербезопасное. И даже если бы было какое-то повреждение, то лифт бы просто остановился.

Но, по словам пострадавшей псковички, домоуправление тоже после происшествия всполошилось. Весь подъезд убран, мусорка вычищена, хотя до этого все было в ужасном состоянии.

Дарья не намерена оставлять этот вопрос. Обещает жалобу на состояние лифта направить и в прокуратуру.

Следователи опечатали лифт и пригласили для экспертизы независимого эксперта.Фото: Владимир Кольцов

- Не хочется, чтобы все это спустили на тормозах, - подытожила Дарья. - Мы живем на седьмом этаже с детьми, поэтому нам придется пользоваться лифтом постоянно. Ездить очень страшно.

ЧТО ГОВОРЯТ СОСЕДИ

- Кто-то пострадал? – спросила женщина, проживающая на первом этаже. – Даже не знаю. Видела полицейские приезжали. А так, непонятно за что мы деньги платим, если лифт постоянно ломается. Я, конечно, им не пользуюсь, но оплачиваю все, значит он должен работать.

Чем выше квартиры, тем недовольнее жильцы. Лифт опечатан, в шахте горит свет. Приходится подниматься домой по лестнице.

- Не иначе как трос оборвался, - сетует мужчина, поднимающийся на пятый этаж. – Раз так долго не работает лифт. Вчера тут много народу было. О том, что кто-то пострадал не слышал, но без лифта теперь неудобно.

Дарья отметила, что подъезд полностью убрали после происшествия, но проблемы с мусоропроводом остались.Фото: Владимир Кольцов

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» связался с представителями УМВД России по Псковской области. Они подтвердили, что вызов поступал, на место выезжали сотрудники.

- Вызов поступил от сотрудников скорой помощи, - отметил начальник пресс-службы ведомства Алексей Баранов. – На место происшествия направились полицейские, где зафиксировали, что по адресу Сиреневый бульвар, дом №1А пострадала девушка, 1990 года рождения. Предположительно, это произошло в лифте. Материалы переданы следователям для дальнейшего разбирательства.

В следственном управлении следственного комитета России по Псковской области заметили, что пока что не идет речи о возбуждении уголовного дела. Ведется проверка. Эксперт при первичном осмотре лифта не выявил видимых дефектов.

В управляющей компании «Восьмой район» заметили, что никакой информации о происшествии к ним не поступало.

- Сейчас лифт опечатан, у нас нет к нему никакого доступа, - заметила во время разговора представительница управляйки. – До этого лифт был исправен, его заменили в 2015 году. Обслуживанием его занималась муниципальная организация «Лифтмонтажсервис». Пострадавшая к нам напрямую не обращалась.

Крупногабаритный мусор жители верхних этажей предпочитают оставлять на лестничных пролетах.Фото: Владимир Кольцов

Как заметила собеседница, если бы действительно произошло что-то серьезное, то все бы стояли на ушах, а так это сравнивают с фейковым вбросом информации.

«Комсомольская правда – Псков» продолжит следить за развитием событий.