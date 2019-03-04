В Пскове объявлен кастинг на конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Псков 2019»

В Пскове объявлен набор участниц проекта «Миссис Псков 2019». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» организатор конкурса красоты и таланта Николай Королев, традиционно к участию приглашаются замужние и разведенные женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Всем им предстоит пройти кастинг, в ходе которого профессиональное жюри выберет самых достойных. Оценивать, в первую очередь, будут внешние данные. Но немаловажными станут и такие качества как стремление к победе, готовность участвовать в мероприятиях проекта.

- Всех конкурсанток ждут мастер-классы, обучение дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству, работа со стилистами, профессиональные фотосессии, участие в показах и светских мероприятиях, съемка в реалити-шоу, - перечислил Николай Королев.

И это далеко не весь перечень ожиданий от проекта. Организаторы, исходя из опыта проведения конкурса красоты, обещают преображения самих участниц.

Финал проекта запланирован на май 2019 года.

По итогам конкурса будет выбрана одна победительница.

В 2018 году корону завоевала Дарья Бутенко.

Победительница проекта "Миссис Псков 2018" Дарья Бутенко. Фото: Александр БАБКИН.

КОНКРЕТНО

Записаться на кастинг конкурса красоты «Миссис Псков 2019» можно по телефону 8-911-350-19-14.

КСТАТИ

Читатели «Комсомольской правды – Псков» выберут свою победительницу проекта – голосование пройдет на сайте издания.