Масленица-2019 в Пскове: Изменения в маршрутах автобусов и перекрытие улиц

Масленица 2019 года, как и ее предшественницы, внесет изменения в привычные для псковичей маршруты автобусов. Произойдет это только на один день — 10 марта. Для гуляний власти Пскова выделили Октябрьскую площадь и улицу Пушкина. Здесь то и пройдут основные события весеннего праздника блинов и чучел зимы. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» изучил схему перекрытия дорог и изменения в движении автобусов.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Начнем с перекрытия дорог. Октябрьская площадь будет перекрыта со всех сторон. По улице Советской нельзя будет проехать от площади Ленина до улицы Детской. Октябрьский проспект будет перекрыт от дома №1 до перекрестка с улицей Некрасова. Перекрыт будет и выезд с улицы Профсоюзной. На этом пространстве и пройдут праздничные гулянья. Объехать перекрытие можно будет по улице Максима Горького и мосту 50-летия Октября, если вы направляетесь в сторону железнодорожного вокзала. А в обратном направлении можно будет проехать по улице Некрасова и Карла Маркса.

Схема перекрытия Пскова 10 марта. Фото: "Яндекс. Карты".

Также будет перекрыто движение по улице Пушкинской. Водители 10 марта не смогут свернуть с улицы Карла Маркса и проехать в сторону улицы Ленина.

Что касается времени перекрытия, то оно продлится с восьми утра до семи вечера.

АВТОБУСЫ

Здесь начнем с перечисления тех автобусов, чьи маршруты никак не изменятся из-за перекрытия дорог: 22, 25, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142.

По традиции автобусы № 4, 17, 14, 116 в обоих направлениях двигаются по маршруту автобуса №2, то есть через улицу Максима Горького и площадь Победы. Вот только с улицы Яна Фабрициуса выворачивают на Октябрьский проспект.

Автобусам №3 и №1 придется строить свой маршрут через улицу Труда, Текстильную, Алтаева, Инженерную, после чего через улицу Кузнецкую автобусы выедут на Октябрьский проспект. По похожему маршруту будут двигаться автобусы под №11 и №109.

Автобусы №8 и 8А сократят свои маршруты и будут двигаться только через улицу Яна Фабрициуса. По подобному маршруту будет двигаться и автобус № 19.

Единице придется проезжать не через центр Пскова, а через улицу Труда и Инженерную.Фото: Владимир Кольцов

В прямом направлении автобусы № 115, 122, 126, 129, 130 будут проезжать через улицу Яна Фабрициуса, площадь Победы, улицу Максима Горького, после чего сворачивать на Рижский проспект. Обратно общественный транспорт будет двигаться также.

Автобусы №207 из Пскова в Печоры, отправляющиеся в 9.35 и 13.35, будут проезжать от автовокзала через улицу Яна Фабрициуса, площадь Победы, после чего по улице Юбилейной выедут на Рижский проспект.

КСТАТИ

Про масленичные гуляния в Псковской области можно узнать ЗДЕСЬ.