2019-03-06T17:57:54+03:00
Звезды

Новый эскиз Ганзейского знака обнародовал глава Пскова

Проект разработан с учетом предложений известного художника Игоря Шаймарданова
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Пскове в июне 2019 года пройдут Ганзейские дни Нового времени.В Пскове в июне 2019 года пройдут Ганзейские дни Нового времени.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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До Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года, остается все меньше дней, а споры вокруг Ганзейского знака не утихают. Еще летом прошлого года глава города Иван Цецерский заявил, что это однозначно будет ладья, символизирующая торговые водные пути в средние века. Однако первый из обнародованных эскизов вызвал бурю негативных эмоций. Критиковали жители Пскова, например, нестыковки между направлением ветра у паруса и флага, появление современных воинских символов на средневековом судне. А потом еще и обнаружили уже выполненный дешевый вариант такого знака на просторах интернет-магазинов.

6 марта Иван Цецерский на своей странице в Фейсбуке обнародовал очередной эскиз Ганзейского знака.

«С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова», - написал он к иллюстрации.

Эскиз ганзейского знака для Пскова. Фото со страницы главы города Ивана Цецерского в Фесбуке.

Эскиз ганзейского знака для Пскова. Фото со страницы главы города Ивана Цецерского в Фесбуке.

Это русская ладья на волнах. По версии авторов, волны – это скрученные листы бумаги, на которых написана история города и страны. В окраске отдано предпочтение золоту и муравленому цвету (оттенок зеленого - Ред.).

«Изготовление знака на заводе по времени - 3, 4 месяца. Завод и меценаты ждут ответ не позднее 12 марта, иначе не получится успеть к 27 июня», - подчеркнул в своем посте глава Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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