Как попасть в кадровый резерв следственного управления: Студенты ПсковГУ знают ответ

Три студентки ПсковГУ побывали в гостях у руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, это не просто будущие юристы. Мария и Дарья Фокины, Дарья Россомакина – общественные помощники следователей.

С 2011 года в России внедряется подобная практика – студенты старших курсов юридических факультетов могут практиковаться в СК и впоследствии даже оказаться в кадровом резерве до окончания высшего образовательного заведения.

Общественных помощников следователей Марию и Дарью Фокиных, Дарью Россомакину отметил руководитель СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

Этой возможностью воспользовались и девушки. Всего же у следователей в Псковской области сегодня девять общественных помощников.

- Общественный помощник следователя привлекается к подготовке проектов процессуальных документов - постановлений, протоколов, знакомится с криминалистической техникой. Зарекомендовавшие себя с положительной стороны общественные помощники включаются в кадровый резерв с последующим принятием на вакантные должности, - рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по региону Петр Крупеня.

При этом девушки продолжают успешно учиться на очном отделении юрфака, совмещая учебу и практику. Петр Крупеня сообщил очаровательным псковичкам, что после окончания университета они могут претендовать на замещение вакантных должностей следователя в следственном управлении.

Общественные помощники следователей впоследствии могут быть зачислены в кадровый резерв следственного управления. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

КОНКРЕТНО

Студенты, желающие попробовать себя в роли общественных помощников и больше узнать о профессии следователя, либо принявшие решение связать свою дальнейшую судьбу с работой в органах Следственного комитета, могут обратиться в кадровое подразделение следственного управления по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, д.1, либо по телефону: 8(811-2) 290-616 или 290-618.