2019-03-07T12:51:22+03:00
Общество

Коммунальная авария в Пскове: Когда дадут газ в дома по улицам Владимирская и Никольская

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал график поэтапной подачи газа в дома по улицам Владимирская и Никольская после аварийного отключения [график подключения]
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Газ в дома по улице Владимирской и Никольской в Пскове будут подавать поэтапно с 13.00 до 18.00.Газ в дома по улице Владимирской и Никольской в Пскове будут подавать поэтапно с 13.00 до 18.00.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Стал известен график возобновления подачи газа в дома по улицам Владимирская и Никольская в Пскове. Информацией об этом поделились с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Псков».

Подключение газа начнется сегодня, 7 марта. Однако, для каждого дома время отличается. Поэтому специалисты настоятельно требуют находиться дома во время подключения, так как для выполнения опрессовки газопроводов и для успешного пуска газа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрыть краны на газовых приборах.

Начнется все с часа дня. В это время газ появился в домах № 1 по Улице Никольской, № 5, 7, 8, 9, 9А по улице Владимирской. Каждый час газ будут подавать в большее количество домов. Завершится все в 18.00. Последний дом, который подключат к газу последним, станет здание под №1 по улице Владимирской

Газ на улице Владимирской и Никольской отсутствует с 5 марта. Причиной послужило недобросовестное проведение земляных работ компанией ООО «Эгле», которые не удосужились пригласить специалиста газовой компании на место работы. В результате чего из-за дождя газопровод оказался затоплен и газовщики вынуждены были произвести аварийное отключение. Подать голубое топливо в квартиры 6 марта, как планировалось с самого начала, не удалось из-за большого объема восстановительных работ.

КСТАТИ

С подробным графиком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Громкие происшествия в Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью
В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни
В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков
В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля
Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори