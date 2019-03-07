Коммунальная авария в Пскове: Когда дадут газ в дома по улицам Владимирская и Никольская

Стал известен график возобновления подачи газа в дома по улицам Владимирская и Никольская в Пскове. Информацией об этом поделились с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Псков».

Подключение газа начнется сегодня, 7 марта. Однако, для каждого дома время отличается. Поэтому специалисты настоятельно требуют находиться дома во время подключения, так как для выполнения опрессовки газопроводов и для успешного пуска газа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрыть краны на газовых приборах.

Начнется все с часа дня. В это время газ появился в домах № 1 по Улице Никольской, № 5, 7, 8, 9, 9А по улице Владимирской. Каждый час газ будут подавать в большее количество домов. Завершится все в 18.00. Последний дом, который подключат к газу последним, станет здание под №1 по улице Владимирской

Газ на улице Владимирской и Никольской отсутствует с 5 марта. Причиной послужило недобросовестное проведение земляных работ компанией ООО «Эгле», которые не удосужились пригласить специалиста газовой компании на место работы. В результате чего из-за дождя газопровод оказался затоплен и газовщики вынуждены были произвести аварийное отключение. Подать голубое топливо в квартиры 6 марта, как планировалось с самого начала, не удалось из-за большого объема восстановительных работ.

КСТАТИ

С подробным графиком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.