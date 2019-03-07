Есть женщины в псковских селеньях

В жизни каждого из нас женщины занимают особое место. С ними связаны самые светлые моменты – от детских праздников с домашними тортами, испеченными нашими мамами, до открыток, созданных руками маленькой внучки.

Их всегда хочется видеть молодыми и красивыми, здоровыми и сильными, пусть даже пройдет не один десяток лет - они просто обязаны оставаться такими же улыбчивыми и нежными.

А как много силы скрывается за этой воздушностью и легкостью. «Комсомольская правда - Псков» решила рассказать о женщинах с характером, если хотите, с металлическим стержнем внутри, которого иногда так не хватает мужчинам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ НАТАЛЬЯ

Ее чаще называют по имени и отчеству – Наталья Андреевна.

Приветливая, открытая, общительная. Почему-то принято считать, что у людей ее профессии – холодные голоса с требовательными нотками, что они в общении с другими говорят мало, только по делу и лишь короткими фразами без оценок и эмоций. Наталья оказалась другой. Мягкой, спокойной. Слушаешь ее и складывается ощущение, будто мы знакомы уже много лет, что она все прекрасно понимает, и тебе хочется поделиться с нею чем-то совсем-совсем личным.

Наталья Прокофьева – следователь по особо важным делам в Порховском межрайонном отделе Следственного управления Следственного комитета РФ. А за плечами у нее большой опыт работы – восемь лет она была дознавателем в полиции, шесть лет – следователем.

Признается, что никто из родственников никогда не работал в правоохранительных органах. Дома даже никогда не говорили о полиции или следственном комитете. А вот Наталья вдруг загорелась желанием попробовать свои силы в этих структурах. Решение она принимала самостоятельно, по ее словам, до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Кроме того, благодаря профессии она познакомилась со своим мужем – в прошлом милиционером, а сейчас – сотрудником Росгвардии.

- Мне всегда хотелось бороться со злом и несправедливостью, но не для каких-то возвышенных целей, а для вполне конкретных, - рассказывает Наталья Андреевна. – Самое важное для меня – видеть результаты своей деятельности не на словах и бумаге, а в реальной жизни, чувствовать отдачу. Люди часто обращаются ко мне за помощью лично, благодарят за проделанную работу, и это безумно приятно.

Наталья Прокофьева уже имеет за своими плечами большой опыт следственной работы - больше 10 лет. Фото: СУ СК России по Псковской области.

По словам Натальи Прокофьевой, следователь – это не строчка в дипломе, это характер, большой багаж знаний и практический опыт. Помните, мы в самом начале говорили про металлический стержень? Так вот любой следователь просто обязан обладать таким стержнем. И при любых обстоятельствах должен уметь справляться с эмоциями, с психологическим давлением, с усталостью, с собственными страхами и волнением.

- Я до сих пор помню одно из убийств, этот случай все еще не дает мне покоя, - вспоминает Наталья Прокофьева. - Двое ранее судимых мужчин хотели совершить кражу металла из сарая, расположенного на частном участке с домом, которым владела старенькая бабушка. Бабушка пришла на шум, и эти, так сказать люди, хладнокровно убили ее – нанесли удар топором, несчастная скончалась на месте. Мы с оперативной группой были шокированы увиденным на месте преступления. Но в тот же вечер задержали убийц по горячим следам.

Знаете как проводит свободные вечера следователь Прокофьева? Она читает книги, очень много книг. И, конечно, она посвящает это время детям. В семье Прокофьевых подрастает дочь, ей десять лет, и она ни в чем не уступает маме, – такая же волевая и сильная. Сын уже учится на инженера в одном из лучших технических вузов Санкт-Петербурга, у него страсть к математике.

О чем больше всего мечтает следователь Наталья Прокофьева? Когда-нибудь отправиться в кругосветное путешествие.

УЧАСТКОВЫЙ ПО ИМЕНИ АЛЕНА

Наша следующая героиня с детства знала, какому делу посвятит свою жизнь. Знакомьтесь - Алена Дегтярева.

Она родилась в Гдове. Отец ее работал в милиции. О нем тогда и сейчас говорили только с уважением. А у девчонки глаза горели, когда она видела его в форме. Самый настоящий полицейский. Не с картинки, не из фильма, а здесь, рядом, можно дотянуться рукой.

После школы Алена поступила в псковскую Академию права и управления, а в 2002 году вернулась домой и начала работать дознавателем. С 2006 года Алена Дегтярева - участковый.

- С первых же дней работы в органах внутренних дел я включилась в процесс и научилась даже получать от этого удовольствие, - рассказывает она. – Допросы, дознания, общение с потерпевшими, со свидетелями вовсе не казались мне рутинными занятиями. Безусловно, это требует определенного запаса сил и психологической устойчивости, потому что высок риск зациклиться на всем этом, однако я на долгие годы работы вперед вижу себя только в этой профессии, и планирую работать до пенсии.

Посмотришь на нее – ну, девчонка же. А мужики в отделе о ней отзываются не менее уважительно, чем о ее отце. Такая любого даже самого хитрого бандита вычислит, да еще и задержит сама. В декабре прошлого года, например, в одном из магазинов Гдова сработала сигнализация. Алена отправилась на место происшествия. И что же она видит? Окно разбито, судя по всему, в торговый зал еще никто пролезть не успел, злоумышленник поранился о стекло – виден был тонкий кровавый след. Вот по нему Алена и пошла. И вскоре задержала мужчину, который попытался сбежать, но от такого участкового не убежишь. На данный момент он под следствием.

Алена Дегтярева с детства мечтала работать в в полиции.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Во время подобных выездов Алена иногда пересекается со своим мужем, он у нее работает в МЧС. Сами понимаете, служба такая, что ни вечеров, ни выходных. Чуть что – сразу на выезд. Но Дегтяревы не жалуются. Вместе они воспитывают дочь – ей 11 лет.

- Однажды дочка смотрела детективный сериал, - признается Алена, - и сказала, что хочет стать как увиденные киногерои - следователи. До этого пока еще расти и расти, все может измениться. Но это будет ее выбор, мы никакого давления оказывать не собираемся.

Всем представительницам прекрасного пола Алена желает, прежде всего, здоровья, терпения и профессиональных успехов.