В Псковской области нашли пропавшего в лесу мальчика

Ночью 11 марта в Псковской области найден пропавший семилетний мальчик. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» руководитель пресс-службы УМВД России по региону Алексей Баранов, ребенок пропал около 20 часов 10 марта в районе деревни Мартиново Опочецкого района. Его мама обратилась в полицию за помощью. Она предположила, что ребенок ушел вглубь прилегающего леса и заблудился.

- На поиски незамедлительно был поднят личный состав опочецкой полиции и других ведомств, на базе администрации района создан оперативный штаб, - уточнил собеседник.

Из Пскова в помощь коллегам выехала группа специалистов во главе с руководителем Управления генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным.

Для поиска ребенка в лесной массив вышли около 100 сотрудников полиции. Среди них кинолог, эксперты криминалистического центра УМВД.

В Опочецком районе этой ночью небольшой дождь, около 0 градусов. При таких условиях ребенок мог быстро получить переохлаждение.

Однако сотрудниками правопорядка пропавший мальчик был обнаружен в лесу еще до наступления утра.

- В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - заверили в ведомстве.