В Псков вернулась зима после отказа горожан от сожжения чучела Масленицы в 2019 году

В Псковскую область 11 марта вернулась зима.

А предшествовало ей одно обратившее на себя внимание псковичей событие – отказ организаторов масленичных гуляний сжигать чучело масленицы в Пскове. Причина проста – плохие погодные условия. В гнороде поднялся ветер, пошел дождь. Небезопасно, резюмировали организаторы и объявили гостям праздника о своем решении.

Разочарованию горожан не было предела. Вместо привычных фотографий с Масленицы псковичи стали активно постить в социальных сетях негодующие посты. «Мы расстроены, - написала Ольга Владимирова. – Пришли с маленькими детьми специально посмотреть на сожжение чучела, промокли до нитки пока ждали, а ничего не было». «Никогда не видела этот обычай, и в этот раз не дали посмотреть», - уведомляла своих подписчиков Евгения Полякова. «Чучело не сожжено, зима не уйдет, будет бродить всю весну», - пугал пользователей Александр Мишков. И ведь как в воду глядел.

Утром в Пскове выпал снег. На смену серости и сырости снова пришла зима.

- Март – это время климатической зимы в Псковской области, - прокомментировала случившееся корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. – Так что ждать потепления не стоит. С 15 марта ожидается ветер южных направлений, есть шансы вскрытия рек ото льда. Но, отмечу, это очень рано для нашего региона. Похолодания еще возможны.

А еще она посоветовала дачникам не торопиться с визитами на свои участки. Несмотря на то, что в некоторых районах снег уже полностью сошел и остались лишь его островки в лесах. Еще возможны осадки в виде снега.

- Традиционно картошку в нашем регионе сажают в мае, этот год исключением не станет, - добавила Тала Нещадимова.