2019-03-11T20:48:55+03:00
Общество

НИЧОСИ : 12 человек не дождались в Гдове сломавшегося по пути автобуса из Санкт-Петербурга

В поздний час пассажиры на улице ждали транспорт, который в итоге так и не приехал
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Подвижной состав, как отмечают в "Псковпассажиравтотрансе", изрядно изношен, поэтому ситуация, когда вы не дождетесь автобуса на остановке, - нормальная.Подвижной состав, как отмечают в "Псковпассажиравтотрансе", изрядно изношен, поэтому ситуация, когда вы не дождетесь автобуса на остановке, - нормальная.Фото: Владимир Кольцов
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Весна еще не успела окончательно прийти в Псковскую область. И ожидание желанного транспорта на улице, особенно в небольших городах вроде Гдова, где время закрытия автостанции 20.00 – занятие сомнительное. Особенно после праздника, когда люди торопятся домой после посещения родственников. Время распланировано, в понедельник уже на работу, а до этого времени надо успеть и по дому все сделать и приготовиться к трудовой неделе...

Неприятная ситуация произошла 9 марта в Гдове. Автобус предприятия «Псковпассажиравтотранс» до пункта назначения просто не доехал, а люди оставались в неведении, ведь из работников автостанции уже никого на месте не было.

Автобус должен был приехать в 19:45, но не приехал вообще. Люди, а их собралось 12 человек на автостанции, отправились ночевать к своим родственникам и никому не пришлось ночевать под открытым небом. Как выяснилось, автобус просто-напросто сломался в Сланцах, так и не успев даже пересечь границу Псковской области.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили сотрудницу пресс-службы предприятия «Псковпассажиравтотранс» Надежде Сухаревой.

- В Сланцах транспорт сломался, замены предоставлено не было. Стоит упомянуть, что подвижной состав парка давно изжил все сроки эксплуатации, поэтому то, что автобусы еще обслуживают - заслуга исключительно только наших ремонтников. Если говорить о том, что пассажиры надеялись на наш автобус, то стоит упомянуть, что свободных мест, по прибытии в Гдов, может и не быть. В связи с этим билеты предварительно не продаются, пассажиры могут приобрести билет только у водителя по мере подачи транспортного средства. Поэтому надеяться только на наш автобус в данных обстоятельствах не стоит. В Гдове, на данном направлении, есть частный перевозчик. Вероятно, у него условия другие и есть возможность предварительного бронирования, что, безусловно, облегчило бы участь пассажиров, желающих покинуть Гдов.

Таким образом, не только пассажиры в Гдове остались в затруднительном положении. Чудо, что автобусы хоть как-то продолжают ходить, считают на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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