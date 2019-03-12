2019-03-12T11:26:33+03:00
Общество

Что везут по приграничным дорогам в Псковскую область

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» выяснил, почему машины едут в обход таможенных постов и официальных пунктов досмотра и что доставляют в Россию грузовики, выбирающие лесные дороги
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Продукция без фитосанитарных документов является потенциально опасной, поэтому ее не могут передать в какие-либо учреждения.Продукция без фитосанитарных документов является потенциально опасной, поэтому ее не могут передать в какие-либо учреждения.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Эти дороги хорошо знают, пожалуй, только местные жители. Да еще пограничники. Отсюда рукой подать до соседних государств, шутка ли - Псковская область граничит сразу с тремя: Эстонией, Латвией и Белоруссией.

А еще эти пути все чаще выбирают те, кто желал бы ввезти в Россию грузы в обход таможенных постов и карантинных служб.

В сводку Пограничного управления ФСБ России по Псковской области «вести с таких полей» попадают практически ежедневно. То лом черных металлов везут, то коров и лошадей, то фрукты и овощи.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ УЧАСТОК

Наталья Добролюбова, начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ по Псковской области, отмечает, что на участке российско-белорусской границы за прошлый год было изъято и уничтожено 17 партий запрещенной к ввозу в Россию продукции. Ее общий вес - более 208 тонн.

- Контрольно-надзорные мероприятия мы проводим совместно с Пограничным управлением ФСБ и сотрудниками псковской таможни. Чаще всего задержание производится неподалеку от ФКП «Лобок» и «Долосцы», расположенных в Невельском и Себежском районах Псковской области вблизи российско-белорусского участка административной границы. Перевозчики продукции чаще всего ищут объездные дороги при перевозке яблок, груш, томатов, реже ягод и грибов, - рассказала она.

Как правило, странами происхождения овощей и фруктов являются Польша, Украина, Испания, а это страны, ввоз товаров из которых запрещен.

ПОЧЕМУ НЕ РАЗДАТЬ?

Многие обыватели до сих пор возмущаются: ну как так можно, тонны яблок и персиков высыпать под колеса тракторов и уничтожать. Почему бы не отдавать в социальные учреждения, спрашивают пользователи соцсетей, обсуждающие очередную новость с границы.

Но специалисты Россельхознадзора настаивают: все это делается исключительно в интересах потребителей.

- Ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, - уточняет Наталья Добролюбова.

А вот именно этих сертификатов у перевозчиков, как правило, и нет. И нельзя быть полностью уверенным, что все эти фрукты и овощи безопасны для человека. Стоит ли предлагать их передавать в социальные учреждения?

ЯБЛОКИ ПОД БУЛЬДОЗЕР

Желающие подзаработать товарищи покупают по низким ценам продукты и надеются на авось - вдруг не заметят, пропустят, не догонят. Везут по приграничным дорогам свой товар, в мыслях уже подсчитывая выгоду и не всегда задаваясь вопросом, сколько химических элементов содержит дешевый товар, что будет, если эти продукты попадут на стол их родственников.

Уже в начале этого года несколько тонн таких фруктов изъяли на псковской границе. Как правило, везут их частники на своих машинах.

Эксперты уточнили, что на все изъятые партии вначале составляется акт. А потом всю подобную продукцию ждет суровый приговор.

- Вся запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция уничтожается механическим способом с последующим захоронением на полигоне твердых бытовых отходов в городе Себеже Псковской области, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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