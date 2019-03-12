В Псковской области семилетний мальчик провел четыре страшных часа в темном лесу

Есть на карте Опочецкого района Псковской области деревенька Мартиново. Именно там и разыгралась драма.

В дождливый день семилетний Даниил вышел погулять на улицу. На часах было около 7 вечера. Мама смотрела за ним из окна. Далеко ребенок не уходил - метров 500 от дома. Курточку его можно было заприметить даже в надвигающихся сумерках. И вдруг курточка пропала. Был мальчик и нет.

А между тем к вечеру стало холодать. Дождь не прекращал стучать по крыше дома. Одежда ребенка наверняка уже промокла. И если еще хоть полчаса Даня проведет на улице, то обязательно заболеет.

Его позвали с крыльца, но ребенок не откликнулся. Снова и снова кричали его имя. Тишина. Только дождь колотил ветки деревьев.

ВСЕ НА ПОИСКИ

Лилия, так зовут маму пропавшего мальчика, позвонила в полицию уже ближе к восьми часам вечера. Все надеялась, что сама разыщет ребенка. Не получилось. На дороге его следов не было. Стало понятно, что он ушел в сторону леса.

Через несколько минут весь личный состав МО МВД России «Опочецкий» был поднят по тревоге. Но не только полицейские приняли участие в поисках пропавшего Даниила.

- Всего в операции по поискам мальчика приняли участие 95 человек, - рассказал начальник межмуниципального отдела «Опочецкий», подполковник полиции Вячеслав Егоров в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков». - Из них 45 полицейских, 10 сотрудников ОМОНа, 12 спасателей и 16 местных жителей.

В трехстах метрах от предположительного места пропажи ребенка экстренные службы организовали временный ситуационный штаб. Для этих целей сюда подогнали автобус. Нельзя было терять ни минуты.

- Погода была ужасная, шел дождь, темнело, видимость была плохая, - отметил Вячеслав Геннадьевич. - Всех, кто участвовал в поисках, разбили на группы по пять человек. В каждой из них был как минимум один местный житель, который хорошо ориентировался на окружающей местности.

Такими силами поисковые команды начали прочесывать лес, отрезая по кусочку непроверенные участки. Стрелки часов приближались к полуночи.

БЕЗ СИЛ

На улице уже стемнело. Поиск в таких плохих погодных условиях становился очень сложной задачей. Но участникам операции вскоре удалось найти следы маленького Даниила. Видно было, что ребенок плутал. Скорее всего, семилетний мальчишка понял, что заблудился, испугался этой мысли, снова и снова искал свои же следы, но уходил все дальше от дома. Какое-то время по следам пытались идти и взрослые, вышедшие на поиски Даниила, но это отнимало много времени, а результата не давало.

На помощь пришла специально обученная собака, которая вышла на след ребенка. Даниила обнаружили. Мальчик лежал на островке посреди болота в четырех километрах от деревни. Он был обессилен, не мог даже кричать. На руках ребенка несли больше километра до транспорта. Как только мальчика посадили в автомобиль, тот помчался в Опочецкую межрайонную больницу.

Врач, принявший ребенка, заметила, что здоровью Дани ничего не угрожает. Диагноз - переохлаждение. Эту информацию подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

- У мальчика переохлаждение, а в целом он отделался небольшим испугом, - рассказала Наталия Викторовна. - Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, но, вероятно, Даниил просто заблудился в сумерках.

Пока что ребенок находится под наблюдением медиков. Он пробыл на улице под дождем больше четырех часов.

ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕ

Свою благодарность участникам поисков выразил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Особо отличившихся во время поиска Даниила С. решено отметить. Среди активно принимающих участие были заместитель начальника полиции МО «Опочецкий» Александр Трофимов и оперуполномоченный уголовного розыска Александр Борисов. Они вместе с кинологом УМВД России Оксаной Тимофеевой одними из первых вышли к мальчику.

Отметить за спасение ребенка предложено и заместителя начальника пожарной части № 20 Игоря Васильева, начальника дежурного караула Юрия Николаева. В поисках также активно участвовал глава Глубоковской волости Леонид Луцышин. Доставать мальчика из болота помогли и два местных жителя Денис Нефедов и Сергей Аксенов.

Поощрить предложено и фельдшера Наталью Максимову. Именно она приняла мальчика и на месте оказала первую медицинскую помощь обессиленному ребенку.