2019-03-12T15:31:26+03:00
Экономика

Псковский губернатор о проекте строительства завода «Титан-Полимер»: Стартует он только в том случае, если пройдет общественные слушания и экспертизы

Новое предприятие может появиться на территории особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Михаил Ведерников заявил, что завод группы компаний "Титан" появится в Пскове только после проведения общественных слушаний и ряда экспертиз.Михаил Ведерников заявил, что завод группы компаний "Титан" появится в Пскове только после проведения общественных слушаний и ряда экспертиз.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Проект строительства нового предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино» может быть реализован лишь при соблюдении ряда требований. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 марта на совещании с промышленниками предпринимателями, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.

- Стартует он только в том случае, если пройдет общественные слушания, техническую и, самое главное, - экологическую экспертизы. Об этом мы принципиально договорились с инвестором, руководством группы компаний «Титан», на инвестиционном форуме в Сочи и подписали соответствующее соглашение об экологическом партнерстве. Со своей стороны гарантирую, что все мероприятия будут проходить абсолютно открыто, - заявил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что доступ к результатам экспертиз смогут получить представители администрации и члены Общественной палаты области.

Он добавил, что на данный момент вопрос строительства химического предприятия «вызывает беспокойство у населения». И этим пользуются различные политические силы, которые «пытаются на этой теме «похайпить».

КОНКРЕТНО

Группа компаний «Титан» планирует вложить в проект порядка 14 млрд рублей. в регионе возможно создание 1000 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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