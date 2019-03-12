2019-03-12T17:56:47+03:00
Общество

В Пскове во время ремонта нашли необычный артефакт в здании администрации области

Все это время он скрывался за драпировкой стены в главном зале здания
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В одном из помещений администрации Псковской области рабочие открыли советский артефакт.В одном из помещений администрации Псковской области рабочие открыли советский артефакт.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Этот каменный особняк появился в Пскове в конце 18 века. Правда, вначале он был двухэтажным, и только спустя полвека в нем надстроили еще один этаж. Когда-то здесь находилось губернское правление и губернский архив, потом кадетский корпус, позднее исполком. Сейчас здесь располагается администрация Псковской области.

Само здание выстроено в форме буквы «Н». И в его центре – огромный актовый зал, способный принять больше 1000 человек. Традиционно здесь проводятся сессии Псковского областного Собрания депутатов, приемы губернатора.

Высота потолков в этом зале огромна. Окна – в два ряда. Основные цвета – розовый и белый. С одной стороны – громадное живописное полотно с княгиней Ольгой, покровительницей Пскова. С другой – обшитая тканями стена.

Во время ремонта этой стены решено было снять обивку. Каково же было удивление рабочих, когда из-под зеленоватых полотен появились глаза, а потом и знакомый профиль. Ба, да это Владимир Ильич.

Все это время за тканью пряталась мозаика – профиль Ленина и слоган «Коммунизм – светлое будущее всего человечества».

Мастера, которые драпировали помещение, заботливо спрятали мозаику, даже деревянные рейки старались закреплять так, чтобы они не повредили рисунок и текст.

В администрации Псковской области однозначно заявили, что открытый артефакт уже стал частью истории этого здания, уничтожать его не станут.

КСТАТИ

Здание существует более 200 лет, и за это время в нем неоднократно делали самые необычные открытия. Происходит все, как правило, во время ремонта. Так, несколько лет назад при перепланировке ряда помещений на третьем этаже под полом нашли монету 18 века.

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В зале заседаний администрации Псковской области обнаружили мозаику советского времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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