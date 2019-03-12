В Пскове во время ремонта нашли необычный артефакт в здании администрации области
Этот каменный особняк появился в Пскове в конце 18 века. Правда, вначале он был двухэтажным, и только спустя полвека в нем надстроили еще один этаж. Когда-то здесь находилось губернское правление и губернский архив, потом кадетский корпус, позднее исполком. Сейчас здесь располагается администрация Псковской области.
Само здание выстроено в форме буквы «Н». И в его центре – огромный актовый зал, способный принять больше 1000 человек. Традиционно здесь проводятся сессии Псковского областного Собрания депутатов, приемы губернатора.
Высота потолков в этом зале огромна. Окна – в два ряда. Основные цвета – розовый и белый. С одной стороны – громадное живописное полотно с княгиней Ольгой, покровительницей Пскова. С другой – обшитая тканями стена.
Во время ремонта этой стены решено было снять обивку. Каково же было удивление рабочих, когда из-под зеленоватых полотен появились глаза, а потом и знакомый профиль. Ба, да это Владимир Ильич.
Все это время за тканью пряталась мозаика – профиль Ленина и слоган «Коммунизм – светлое будущее всего человечества».
Мастера, которые драпировали помещение, заботливо спрятали мозаику, даже деревянные рейки старались закреплять так, чтобы они не повредили рисунок и текст.
В администрации Псковской области однозначно заявили, что открытый артефакт уже стал частью истории этого здания, уничтожать его не станут.
КСТАТИ
Здание существует более 200 лет, и за это время в нем неоднократно делали самые необычные открытия. Происходит все, как правило, во время ремонта. Так, несколько лет назад при перепланировке ряда помещений на третьем этаже под полом нашли монету 18 века.
ИСТОЧНИК KP.RU