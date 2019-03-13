Какие улицы отремонтируют в 2019 году в Пскове, Острове, Печорах: Обнародован список дорог
В Псковской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать сеть автодорог в региональной столице, Острове, Печорах, Палкинском и Псковском районах.
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству области обнародовал список участков, на которые в ближайшее время выйдет техника. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, общая сумма средств, которую планируют вложить в ремонт, превышает 450 млн рублей.
Псковский район и Псков уже объявили аукционы на некоторые из участков, в Островском, Палкинском и Печорском районах завешается подготовка аукционной документации. Руководитель комитета Борис Елкин потребовал ускорить работу с документацией для скорейшего выбора подрядчиков.
КОНКРЕТНО
Какие улицы отремонтируют в Пскове:
Участки Индустриальной, Яна Фабрициуса, Железнодорожной, Рельсовой, Льва Толстого, Паровозного проезда.
Сумма - 336 млн рублей.
В Печорах:
Участки улиц Новые Бутырки, Кузнечная, Школьная.
Сумма - 30 млн рублей.
В Острове:
Участки на улицах Матвея Егорова, Меркурьева, Карла Маркса, В.Сергеева, Комсомольской.
Сумма - 29 млн рублей.
В Палкинском районе:
Автодороги местного значения - деревня Вернявино с автодорогой М-20 «Санкт-Петербург - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь» и Бобьяково – Любять.
Сумма - 15,6 млн рублей.
В Псковском районе:
В деревне Родина (от базы Псковэнерго) на Псков, Центральный проезд в деревне Опочицы, автодорога Наволок - Дворец, улица Мелиораторов в деревне Подосье.
Сумма - 37,5 млн рублей.
КСТАТИ
Администрация Псковской области взяла под свой контроль ситуацию в дорогами в Пскове. Глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что городские власти не справляются со своими обязанностями (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU