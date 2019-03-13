Какие улицы отремонтируют в 2019 году в Пскове, Острове, Печорах: Обнародован список дорог

В Псковской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать сеть автодорог в региональной столице, Острове, Печорах, Палкинском и Псковском районах.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству области обнародовал список участков, на которые в ближайшее время выйдет техника. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, общая сумма средств, которую планируют вложить в ремонт, превышает 450 млн рублей.

Псковский район и Псков уже объявили аукционы на некоторые из участков, в Островском, Палкинском и Печорском районах завешается подготовка аукционной документации. Руководитель комитета Борис Елкин потребовал ускорить работу с документацией для скорейшего выбора подрядчиков.

КОНКРЕТНО

Какие улицы отремонтируют в Пскове:

Участки Индустриальной, Яна Фабрициуса, Железнодорожной, Рельсовой, Льва Толстого, Паровозного проезда.

Сумма - 336 млн рублей.

В Печорах:

Участки улиц Новые Бутырки, Кузнечная, Школьная.

Сумма - 30 млн рублей.

В Острове:

Участки на улицах Матвея Егорова, Меркурьева, Карла Маркса, В.Сергеева, Комсомольской.

Сумма - 29 млн рублей.

В Палкинском районе:

Автодороги местного значения - деревня Вернявино с автодорогой М-20 «Санкт-Петербург - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь» и Бобьяково – Любять.

Сумма - 15,6 млн рублей.

В Псковском районе:

В деревне Родина (от базы Псковэнерго) на Псков, Центральный проезд в деревне Опочицы, автодорога Наволок - Дворец, улица Мелиораторов в деревне Подосье.

Сумма - 37,5 млн рублей.

КСТАТИ

Администрация Псковской области взяла под свой контроль ситуацию в дорогами в Пскове. Глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что городские власти не справляются со своими обязанностями (подробности).