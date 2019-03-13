Победительница «Миссис Псков – 2018» Дарья Бутенко рассказала о жизни после конкурса красоты

В редакции «Комсомольской правды – Псков» гостям всегда рады. Но таким особенно. Яркая, грациозная Дарья Бутенко – победительница конкурса красоты среди замужних женщин в 2018 году. Она уже заглядывала к нам сразу после оглашения решения судей, буквально на следующий день после финала проекта. Воздушный наряд, изящная корона.

В этот раз она была не менее нарядна и хороша. Мужская половина редакции вышла ее встречать, пришлось даже несколько раз сделать замечания: Дарья замужем!

Вместе с красавицей заглянул в редакцию и директор конкурса красоты Николай Королев. Поводом стало то, что в этом году конкурсу исполняется 10 лет. А потому от него ждут чего-то особенного, необычного, удивительного!

Мы рассаживаемся.

- Дарья, наверняка еще живы эмоции и впечатления от конкурса?

- Впечатления остались очень положительные. Эмоции переполняют до сих пор. Это потрясающий конкурс. Я рада всему приобретенному на проекте опыту, ведь прежде ни в чем подобном я не участвовала.

- Как изменилась ваша жизнь? Появились рекламные контракты, проекты?

- Конкурс способствовал решительности в открытии собственного бизнеса. У меня появился собственный салон красоты. Это студия для девушек. Открыла я ее благодаря решительности, опыту, всему тому, что было приобретено на площадке проекта.

- И вы ни разу не пожалели об участии в проекте?

- Нет, не было сомнений в процессе и, естественно, в итоге не могло быть сомнений. Я победила. Но были сомнения в процессе, в период участия. Где-то, как и все девушки, я была не уверена в себе, в своих силах, но поддержка семьи, моего мужа, мне помогла в участии и в победе. Этот проект дает уверенность в себе, позволяет полюбить себя, раскрывает творческие стороны, создает особый эмоциональный настрой.

- Приходилось в чем-то себя перестраивать, менять?

- Это не работа. Это особенная жизнь. Мастер-классы, помогающие обрести красоту и уверенность, занятия, встречи. Организаторами для нас были созданы условия для приятного проведения времени, для того, чтобы раскрыться.

- Что можно посоветовать будущим участницам конкурса, тем, кто сейчас в сомнениях: подать заявку или нет?

Не сомневаться, потому что сомнения – это плохой советчик. Страх, сомнения мешают всем людям, не только женщинам, но и мужчинам в достижении поставленных целей. Надо иди – твое существование превращается на проекте в эмоционально наполненную жизнь женщины, где все ради тебя, твоей красоты.

- Дайте советы в плане самого участия в проекте тем, кто подаст заявку, пробьется в основной состав претенденток на корону.

В первую очередь, оставаться самой собой, нести доброту, быть честной по отношению к себе, не сомневаться в своей победе, кайфовать от процесса, получать удовольствие от конкурса, ведь это достаточно яркие эмоции, которые остаются на всю жизнь.

Не можем не задать тот же вопрос Николаю Королеву…

- Не надо, приходя на кастинг, казаться напыщенной, играть какую-то роль. Чем естественнее будет девушка, тем больше шансов членам жюри рассмотреть ее, выделить ее лучшие качества. Два месяца проекта – это возможность оторваться от обыденности, от кастрюль, от своих повседневных дел, которые затягивают. И псковички забывают о том, что они женщины, что у них есть свои желания, что они красивые, меняющиеся. Женщина ведь создана для поисков нового. Два месяца призваны создать настроение женского счастья, чтобы женщины могли оторваться от обыденности, но не от семей, конечно, почувствовать себя на какое-то время эгоисткой в хорошем смысле этого слова. Многие конкурсантки именно это и ценят в нашей работе. Потому что мы стараемся добавить в конкурс не только традиционные репетиционные занятия, но и мастер-классы, обучение со стилистами, визажистами, в предыдущие годы мы делали выезды за город, отдыхали, делали фотосессии. У них была возможность на несколько ней оторваться от своих дел, поболтать, посплетничать. Эти два месяца позволяют укрепить семью. Как? Женщина начинает любить себя, обретает уверенность в себе. Многие говорят: решаются на рождение ребенка, меняют работу, открывают свой бизнес. Одна участница хотела ребенка, и долго Бог не давал ей малыша. За время конкурса ее мечта исполнилась, она со сцены объявила о том, что беременна.

Николай Королев (на фото слева) рассказал об особенностях юбилейного конкурса "Миссис Псков" в 2019 году.Фото: Владимир Кольцов

- Сколько времени занимают мастер-классы, надолго вырываются участницы из привычной жизни?

- Две репетиции на неделе, две фотосессии в выходные дни. «Миссис Псков» - это еще и возможность познакомиться с новыми людьми, завести новые знакомства, новых друзей. Женщины, которые имеют маленьких детей, они теряют круг общения. Они замыкаются между своим внутренним миром, дверью квартиры и кухней. Здесь она оказывается среди таких же девушек, может получить совет, поделиться опытом. Живое общение позволяет женщинам быть более открытыми, доверительно общаться. И во главу угла мы ставим личностный рост. Цель – за два месяца создать профессиональных моделей,готовых выйти на подиум. Конкурс «Миссис Псков» - это конкурс индивидуальностей. И мы пытаемся представить зрителям особенности каждой из участниц.

- В этом году 10 лет конкурсу. Чего ждать от него?

В этом году планируем назвать его «Путь навстречу». Связано это с проведением Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Будут организованы тематические фотосессии. Пока многие детали в процессе обсуждения. Следите за конкурсом, и вы узнаете все первыми!