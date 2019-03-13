2019-03-13T19:41:19+03:00
Политика

Перенесена остановка, поставлены урны для чеков, запущены «Ласточки»: Чем удивил жителей Псковской области депутат из Санкт-Петербурга

Запуск дополнительных скоростных поездов представитель заксобрания включил в свой отчет о работе за последние два года
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский взбудоражил Псков своим отчетом о работе. Фото: пресс-служба заксобрания.Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский взбудоражил Псков своим отчетом о работе. Фото: пресс-служба заксобрания.
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Имя этого депутата до недавнего времени было неизвестно большинству жителей Псковской области. Разве что однопартийцы по региональному отделению «Яблока» могли держать с ним связь. Но 13 марта Борис Вишневский плотно встал ленты новостей средств массовой информации Пскова.

Причиной стал отчет парламентария о работе за последние два года, узнала «Комсомольская правда – Псков».

В материалах, размещенных в открытом доступе в сети Интернет, обозначены основные заслуги и достижения депутата. «Выявлены и прекращены нарушения законодательства при содержании иконостаса Сампсониевского собора, а также при «реконструкции» в одном из зданий соборного комплекса», «доказана фальсификация документов о дате строительства исторических зданий», «в петербургском метрополитене установлены урны для чеков», «усилено движение трамвая №16», «перенесена остановка». Среди других короткой строкой упомянуты и скоростные поезда: «запущена дополнительная пара поездов «Ласточка» между Петербургом и Псковом». Именно эта фраза и возмутила пользователей социальных сетей, а затем и псковских журналистов. Им казалось, что руку к данному вопросу приложили власти Псковской области и РЖД, новости о запуске «Ласточек» регулярно появлялись на полосах местных газет и на сайтах информационных агентств, ни в одной из них не фигурировал депутат из Петербурга. Зато постоянно упоминались псковский губернатор Михаил Ведерников, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

- Человек просто сидит там и пытается за чужой счет получить политические очки. Это некрасиво. Ему нечем это доказать. Работу по запуску поездов, дополнительных пар, вела администрации Псковской области, губернатор Михаил Ведерников в переговорах с РЖД, - отреагировал на такой отчет депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, его комментарий опубликовало Псковское агентство информации.

- Откуда появился этот «яблочник», не знаю, - возмутился на той же информационной площадке секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

- Я, мягко говоря, в недоумении, когда вдруг вижу в бюллетене-отчете питерского депутата-яблочника Бориса Вишневского информацию, что оказывается, это благодаря ему «Ласточка» была запущена. Вот уж наглости нет предела, - добавил директор Ассоциации местного самоуправления Псковской области Григорий Турчин.

Первая «Ласточка» в рамках регулярного сообщения встала на рельсы 4 августа. Тогда же прозвучало, что вскоре появятся дополнительные пары поездов. И многие жители Пскова сразу пересели из салонов маршруток в вагоны – так быстрее, почти два часа экономишь в условиях ремонта трассы между городами.

Но почему «Ласточки» оказались в отчете депутата из Петербурга? Если посмотреть страницу парламентария в социальных сетях, то можно найти ответ на этот вопрос.

Пост депутата Бориса Вишневского о "Ласточках" на его личной страничке Вконтакте.

Пост депутата Бориса Вишневского о "Ласточках" на его личной страничке Вконтакте.

Датирован он августом 2018 года. «Друзья из Петербурга и Пскова, есть хорошие новости. 7 августа направил письмо в РЖД, что поезд «Ласточка» Петербург – Псков это хорошо, но поездов мало. 27 августа получил ответ от Дирекции скоростного сообщения РЖД - с 24.08.18 назначен дополнительный поезд «Ласточка» Петербург – Псков в вечернее время», - гласит пост депутата. Иными словами, железнодорожная компания проинформировала его о принятом ранее решении. И Борис Вишневский порадовал этой новостью своих подписчиков. А вот при составлении отчета почему-то включил запуск дополнительных поездов в перечень собственных заслуг, чем и взбудоражил псковичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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