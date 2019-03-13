2019-03-13T21:53:42+03:00
Происшествия

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Пскова сработала пожарная сигнализация

На место происшествия прибыли около десяти пожарных машин, на улицу вывели всех посетителей и персонал
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном центре "Акваполис" примерно в 18.40.Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном центре "Акваполис" примерно в 18.40.Фото: Владимир Кольцов
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В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» сегодня, 13 марта, сработала пожарная сигнализация. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», который оказался на месте происшествия, около 18.40 у дома №19 на улице Кузбасской Дивизии были уже около 10 пожарных расчетов.

Уже через пару минут после срабатывания сигнализации на месте были около 10 пожарных машин. Фото: Владимир Кольцов

Уже через пару минут после срабатывания сигнализации на месте были около 10 пожарных машин.Фото: Владимир Кольцов

Из здания эвакуировали около 200 человек. Они ждали на улице, пока пожарные обследовали торгово-развлекательный центр на предмет возгорания. Всего спасателям понадобилось около получаса, чтобы все проверить. В здании работало сразу несколько команд пожарных.

На улицу эвакуировали около 200 человек, обратно они смогли вернуться через полчаса. Фото: Владимир Кольцов

На улицу эвакуировали около 200 человек, обратно они смогли вернуться через полчаса.Фото: Владимир Кольцов

Около 19.10 спасатели разрешили посетителям вернуться в здание торгово-развлекательного комплекса. Спасатели МЧС объяснили посетителям, что никакой угрозы жизни нет, просто сработала пожарная сигнализация. Почему она сработала, уже разберутся внутренние службы здания.

КСТАТИ

Единственный пожар в ТРК «Акваполис» произошел на новогодних праздниках. На подземной парковке горел автомобиль (подробности). Один раз спасатели выезжали к торгово-развлекательному комплексу из-за сигнала, который вызвала перегретая в микроволновке еда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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