Боец смешанного стиля Андрей Семенов, известный как «Белая акула», провел мастер-класс в Пскове

Российский боец смешанного стиля, чемпион M-1 MFC World Championship 2000, Чемпион Гран-При M-1 в среднем весе 2004 Андрей Семенов побывал в Пскове. Этот боец известен как «Белая акула». В его послужном списке бои под эгидой M-1, UFC, PRIDE.

В «Простории» псковские спортсмены ММА стали участниками мастер-класса Андрея Семенова. Фото: Федор Голубенко.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», Андрей Семенов вместе с заслуженным тренером России по боксу Эдуардом Ильясовым провели открытую тренировку в современном зале единоборств спортивно-развлекательного центра «Простория», где базируется псковская команда по ММА.

Общее фото псковских спортсменов ММА с российским бойцом Андреем Семеновым («Белая акула») и тренером по боксу Эдуардом Ильясовым. Фото: Федор Голубенко.

Андрей Семенов показал юным спортсменам некоторые приемы и свои наработки борьбы в партере, на личном примере показал, как можно выйти практически из любого неудобного положения и быстро перевести ход боя в свою пользу.

Андрей Семенов по прозвищу «Белая акула» оставил автографы псковским спортсменам. Фото: Федор Голубенко.

Вместе со своим тренером по ударной технике показали и некоторые нюансы работы в стойке, дали полезные советы и указали на ошибки псковских спортсменов. В конце тренировки ребята получили от «Белой акулы» календари с его автографом и сделали памятные фотографии со знаменитым бойцом.