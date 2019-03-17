В Пскове «Крымскую весну» встретили песнями

В Детском парке в воскресный день собрались сотни жителей Пскова. До окрестных улиц доносилась музыка и звонкий голос ведущей.

Псковская "Крымская весна" собрала артистов разного возраста - со сцены звучали русские народные песни, патриотические композиции, детские песни.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

- Крым - это богатая природа и богатейшая история со времен Византии и до наших дней, и она неразрывно связана с Россией. Именно здесь, под Херсоном, в 988 году, князь Киевской Руси Владимир, внук великой княгини российской Ольги, которая выросла на псковской земле, принял крещение, - звучало из динамиков.

На концертной площадке в течение нескольких часов выступали певица Марина Курчавова, ансамбль «Голубые молнии», школьница Маша Обровец, танцевальные коллективы Дома офицеров. Мальчишки, мечтающие стать подводниками, морской флажковой азбукой составляли слова «Крым наш».

Ансамбль "Голубые молнии" выступил на концертной площадке "Крымской весны".Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Перед сценой работали интерактивные площадки, здесь же можно было отведать горячий чай.

- Люди пришли без «обязаловки», без какого-либо дополнительного оповещения. Народ ведь не обманешь. Когда это родное и понятное, то люди с удовольствием откликаются. Это по-настоящему всенародный праздник, - обратил внимание председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Концертная площадка "Крымская весна" в Пскове 17 марта собрала несколько сотен горожан.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

КСТАТИ

Концертные программы, выставки, встречи с работниками музеев и архивов проходят в эти дни по всей России. В Пскове 18 марта на площадке псковского молодежного движения «Команда 2018» состоится встреча с директором Госдуарственного архива Псковской области Валерием Кузьминым, речь пойдет о давних связях Крыма и псковской земли.

Настроение жителям и гостям Пскова 17 марта на концертной площадке "Крымская весна" дарили артисты Дома офицеров.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

СПРАВКА «КП»

В состав Российской Федерации Крым вошел по итогам референдума, прошедшего в марте 2014 года. 18 марта того же года состоялось подписание межгосударственного договора.