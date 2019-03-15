В Пскове найдены разыскиваемые около трех дней школьники

Два школьника – Никита Бокшован и Максим Дмитриев – найдены. Мальчишек разыскивали с 12 марта, в тот день они около 9 часов утра ушли из школы и пропали. Родители обратились за помощью в полицию.

- Они были обнаружены вчера около 21 часа в Пскове в районе улицы Боровой, - сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребята учатся в Москвинской школе Псковского района (деревня Кирово). Они и прежде уходили из дома. Одному из них 14 лет, другому- 16.

Мальчишки живы и здоровы. Их уже передали родственникам.

- Выражаем благодарность журналистам средств массовой информации региона и всем неравнодушным гражданам, которые оказали содействие полиции в розыске, - отметили в полиции.

КСТАТИ

Не стоит доверять кинофильмам о детективных историях с пропажей людей или дамским сериалам. Если у вас пропал близкий человек, не надо ждать три дня. В полицию следует обратиться сразу же. Особенно, когда речь идет о детях. прежде чем бежать в ближайший отдел полиции, следует выбрать несколько фотографий пропавшего, проверить, какие вещи он взял с собой, в чем он вышел из дома, вспомнить, куда он собирался, о чем говорил в последнее время: планы, идеи, мечты, обиды на конкретных людей.

Все эти детали помогут ускорить поиски.