Около 15 лет лишения свободы грозит друзьям из Великих Лук за сбыт запрещенных веществ

Четыре парня и девушка из Великих Лук стали так называемым звеном «пищевой цепи» в схеме сбыта наркотиков в Псковской области.

- Ошибочно считать, что сейчас в этот бизнес втягиваются только дети из неблагополучных семей. Главная причина - желание получить легкие деньги. Много и быстро, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» следователь по особо важным делам контрольно-следственного отдела СУ СК России по Псковской области Станислав Кожевников.

Знакомятся с такими подростками, как правило, в соцсетях. Наниматели предлагают заработать «на пустяке». Надо всего лишь сделать закладку. Что это? Сверток с наркотиками прячется где-то, клиент перечисляет деньги поставщику, тот в ответ отправляет координаты закладки. Разъясняя алгоритм предстоящей работы, «работодатель» уверяет, что при такой схеме работы невозможно попасться, все будет шито-крыто.

Но, как показывает практика, подростки попадаются.

- В Великих Луках в группу входили четыре парня и девушка. Всем 16-18 лет. Начинали с самого низа, затем им стали доверять расфасовку наркотиков. Все из положительных семей. Девочку втянул собственный парень, - рассказал следователь.

В какой-то момент ребята расслабились, вдруг почувствовали, что все могут. Тогда-то они и привлекли к себе внимание оперативников.

- Эта группа была в середине «пищевой цепочки». Не мешки наркотиков, конечно, но приличные объемы прошли через ребят. Они полагали, что это шуточки, что их отмажут. Но это категория особо тяжких преступлений. И ребята понесут ответственность, об условном сроке речи быть не может. Все они уже сейчас находятся под стражей. Им грозит до 15-20 лет.

В ведомстве подчеркнули, что с наступлением весны в Псковской области особенно много подростков ищут легкие деньги - хочется накопить на велосипед или мопед, прикупить себе дорогую одежду. Вот и отваживаются мальчишки на работу курьеров по распространению наркотиков. И уж, конечно, никто из них не отдает себе отчет, что это не временная работенка: захотел - поработал, не захотел - лежишь дома на диване. Это преступление. И за его совершение даже несовершеннолетнему ребенку грозит реальное наказание, а отнюдь не разговор с родителями в присутствии следователя.

- В последние год-два из Китая хлынули дешевые синтетические наркотики. Это вредная химия. И всплеск ее реализации отмечается во всех регионах страны, - отмечает Станислав Кожевников. - Страшно за подростков, которые решаются сами это употреблять и продавать другим. Организаторы такого бизнеса зарабатывают на них огромные деньги, подставляя под уголовную статью, и никто из них не встанет на защиту своих курьеров и не предоставит дорогих адвокатов в суде.