Глава администрации Пскова проверил состояние гарантийных дорог на улицах областной столицы

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил состояние дорожного покрытия на улицах Советской и улице Металлистов. Они находятся на гарантийном обслуживании. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», чиновник остался недоволен работой подрядчика, фирмы ООО «Дорстройсервис».

Какие именно недостатки заметили проверяющие? Например, на улице Советской, общая протяженность которой около двух километров, до сих пор не убрана солевая наледь у бордюров. Она затрудняет парковку машин вдоль дороги. Кроме того, опасность для автомобилей представляют канализационные люки. В некоторых местах не зафиксированы и сильно выпирают над дорогой. Такое их расположение, по словам главы администрации Пскова, может привести к авариям. Претензии принял исполнительный директор фирмы-подрядчика Виктор Криценков.

Представители администрации Пскова проверили гарантийные дороги в областной столице

- На текущий момент оцениваю работу подрядчика как некачественную, - подчеркнул Александр Братчиков. – В первую очередь из-за люков – они подвижны и могут нанести вред асфальтовому покрытию. Позитивная новость в том, что подрядчик не отказывается от выполнения гарантийного ремонта по всем нашим требованиям. Если же недостатки не будут устранены к концу апреля, мы применим штрафные санкции.

Далее проверяющий отправился на улицу Металлистов, а именно на ее участок, соединяющий улицы Яна Фабрициуса и улицу Стахановскую. Здесь качество дороги также оставляет делать лучшего. И это несмотря на то, что асфальтовое покрытие укладывали в ноябре. Здесь уже видны существенные дефекты – трещины и пузырьки, что говорит о слабом качестве исходных компонентов асфальта.

- Виной этому несколько субъективных и объективных факторов, - отвечает на претензии исполнительный директор фирмы–подрядчика. - В первую очередь - перепад температур в конце февраля, дорогу то схватывало морозом, то размывало лужами, это крайне пагубно сказалось на текущем качестве.

Глава администрации вынес неутешительный вердикт – данный участок необходимо полностью заменить, отфрезеровать старый асфальт и положить новый, только сделать это, когда погода не станет мешать – летом.

Подрядчика заставят полностью переделывать участок улицы Металлистов.

- На самом деле реакция подрядчика на наши замечания должна быть примером для всех, – заметил Александр Братчиков. - Критика воспринята адекватно, от ответственности никто не отказывается. В целом оцениваю качество работ на три балла из пяти, есть к чему стремиться.

Также Александр Николаевич рассказал о планах до мая произвести капитальный ремонт сквера между домами № 38 и 40 на Октябрьском проспекте, более известному как сквер И. К. Кикоина. Следующая же проверка домов запланирована на конец марта, будет осматриваться улица Гоголя.

КСТАТИ

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