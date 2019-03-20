2019-03-20T15:32:26+03:00
Общество

Глава администрации Пскова проверил состояние гарантийных дорог на улицах областной столицы

Проверяющие отправились на Советскую и Металлистов
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Представители администрации Пскова проверили гарантийные дороги в областной столицеПредставители администрации Пскова проверили гарантийные дороги в областной столице
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Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил состояние дорожного покрытия на улицах Советской и улице Металлистов. Они находятся на гарантийном обслуживании. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», чиновник остался недоволен работой подрядчика, фирмы ООО «Дорстройсервис».

Какие именно недостатки заметили проверяющие? Например, на улице Советской, общая протяженность которой около двух километров, до сих пор не убрана солевая наледь у бордюров. Она затрудняет парковку машин вдоль дороги. Кроме того, опасность для автомобилей представляют канализационные люки. В некоторых местах не зафиксированы и сильно выпирают над дорогой. Такое их расположение, по словам главы администрации Пскова, может привести к авариям. Претензии принял исполнительный директор фирмы-подрядчика Виктор Криценков.

Представители администрации Пскова проверили гарантийные дороги в областной столице

Представители администрации Пскова проверили гарантийные дороги в областной столице

- На текущий момент оцениваю работу подрядчика как некачественную, - подчеркнул Александр Братчиков. – В первую очередь из-за люков – они подвижны и могут нанести вред асфальтовому покрытию. Позитивная новость в том, что подрядчик не отказывается от выполнения гарантийного ремонта по всем нашим требованиям. Если же недостатки не будут устранены к концу апреля, мы применим штрафные санкции.

Далее проверяющий отправился на улицу Металлистов, а именно на ее участок, соединяющий улицы Яна Фабрициуса и улицу Стахановскую. Здесь качество дороги также оставляет делать лучшего. И это несмотря на то, что асфальтовое покрытие укладывали в ноябре. Здесь уже видны существенные дефекты – трещины и пузырьки, что говорит о слабом качестве исходных компонентов асфальта.

- Виной этому несколько субъективных и объективных факторов, - отвечает на претензии исполнительный директор фирмы–подрядчика. - В первую очередь - перепад температур в конце февраля, дорогу то схватывало морозом, то размывало лужами, это крайне пагубно сказалось на текущем качестве.

Глава администрации вынес неутешительный вердикт – данный участок необходимо полностью заменить, отфрезеровать старый асфальт и положить новый, только сделать это, когда погода не станет мешать – летом.

Подрядчика заставят полностью переделывать участок улицы Металлистов.

Подрядчика заставят полностью переделывать участок улицы Металлистов.

- На самом деле реакция подрядчика на наши замечания должна быть примером для всех, – заметил Александр Братчиков. - Критика воспринята адекватно, от ответственности никто не отказывается. В целом оцениваю качество работ на три балла из пяти, есть к чему стремиться.

Также Александр Николаевич рассказал о планах до мая произвести капитальный ремонт сквера между домами № 38 и 40 на Октябрьском проспекте, более известному как сквер И. К. Кикоина. Следующая же проверка домов запланирована на конец марта, будет осматриваться улица Гоголя.

КСТАТИ

Накануне активисты организации «Убитые дороги. Псков» проверили трассу «Псков - Гдов» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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