Инвестор «Титан-Полимера» участникам митинга в Пскове: Строительство завода может быть начато только после госэкспертиз

В Пскове на площади Ленина 23 марта собрались горожане. Митинг инициировали представители коммунистической партии. Задача – обсудить перспективы строительства в границах особой экономической зоны «Моглино» нового предприятия – завода группы компаний «Титан». Производить здесь планируют материалы, которые используются в медицине, изготовлении одноразовой посуды, одежды и так далее. Однако население опасается, насколько безопасным будет данное предприятие для экологии региона.

Накануне к псковичам обратился председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

«Наше предприятие – «Титан-Полимер» - еще не работает. Оно даже еще не строится. Работы начнутся только после прохождения всех государственных экспертиз», - подчеркнул он.

По словам руководителя, на митинге будут присутствовать представители предприятия и эксперты. «И я предлагаю внимательно их послушать, ведь диалог предполагает добрую волю двух сторон», - сказал он.

При этом в паре сотен метров от площадки, где собрались псковичи, работает информационный офис компании, его адрес – улица Ленина, 17. В любой день здесь готовы ответить на вопросы горожан.

Инвестора смутило то, что организаторами митинга стали коммунисты, это придает общественному собранию явно политический окрас.

«Я искренне верю, что ваша активность вызвана реальной озабоченностью экологической обстановкой в городе. Но нам не хочется становиться частью политической повестки. Мы приходим в Псков не временщиками. Мы приходим строить заводы, а не заниматься политикой», - подчеркнул Михаил Сутягинский, еще раз добавив, что до начала строительства будут проведены несколько экспертиз, и только на их основе можно будет говорить о запуске проекта.

СПРАВКА «КП»

На площадке предприятия планируется запуск нескольких производственных очередей, финальным этапом станет создание научно-технического центра на базе ПсковГУ или при участи университета.

Общий объем вложений в проект – порядка 13 млрд рублей.

На площадке будут созданы, по словам руководства «Титана», около 2000 рабочих мест. Средняя заработная плата составит порядка 35 тысяч рублей.

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