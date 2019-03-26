Как и чем кормят в псковских школах наших детей

Цель у проекта как никогда самая благородная - проверить, чем кормят наших детей в школах. В центре внимания не только качество еды, но и состояние мебели в столовой, помещений пищеблока.

А началось все с критики. Вот, мол, школьникам предлагают сладкие газированные напитки, конфеты, печенье. А где каши? А где знакомые мамам и папам пирожки? Почему в школах появились кофе-автоматы. Интересно стало родителям, что происходит в стенах школ, и они отправились туда с проверкой. Но вначале все участники «комиссии» прошли специальное обучение. А уже вместе с подготовленными родителями в школы отправился и корреспондент «Комсомольской правды -Псков».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В планах проверка практически всех образовательных учреждений. Начали же мы с инженерно-лингвистической гимназии. Совсем недавно учебное учреждение переехало в новое здание, учеников прибавилось, сейчас их больше тысячи, поэтому вопрос с питанием детей стоит как никогда остро.

Возглавила комиссию депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова.

В анкете, которую предстояло заполнить проверяющим, - около 30 пунктов. Они касаются не только качества продуктов, но и внешнего состояния помещения, состояния посуды и многого другого. Особое внимание уделяется наличию в продаже вредных для детей продуктов, таких как чипсы, шоколадки, газировка.

Меню представлено как на бумажном носителе, так и в виде изображения на телевизорах.Фото: Владимир Кольцов

Начнем ревизию? Перед входом в столовую - умывальники. Выглядит все очень чисто и эстетично. Белый и синий кафель приятен глазу, в помещении много раковин. Есть и мыло, и бесконтактные сушилки для рук. Первые три пункта анкеты пройдены с отличием.

Следующий момент - внешний вид зала. Мебель новая, посуда новая, на столах разложены салфеточки. Все создает в помещении ощущение уюта. Как отмечают работники столовой, детям в такой обстановке и мусорить не хочется, потому что вокруг все чисто и красиво.

Переходим непосредственно к питанию. Горячим обедом в инженерно-лингвистической гимназии питаются 90 % обучающихся. Впечатляющая цифра. Этому способствует и удобная система питания. Если у ребенка оплачен комплексный обед, то к его приходу на перемене стол уже будет накрыт. Если ребенок сам покупает себе еду, то средства у него хранятся на карточке ученика. Школьник подходит на линию раздачи, выбирает блюда и расплачивается прикосновением к терминалу. Кстати, это решает вопрос с хулиганством, ведь денег нет, значит, воровать нечего.

Больше 100 учеников получают питание бесплатно или по льготе. Питаются они ровно так же, как и все остальные ребята. Приемы пищи расписаны следующим образом: сначала бесплатный завтрак, потом комплексный обед. Всегда для школьников открыто меню свободного выбора и буфет. На первый прием пищи отводится 15 минут, а на обед - 20 минут, чтобы никто никуда не торопился.

Для тех, кто питается по меню свободного выбора, организована линия раздачи.Фото: Владимир Кольцов

Меню сразу в двух вариантах: бумажном и электронном. Оба составлены и утверждены в январе 2019 года. В день проверки школьникам утром давали крендель и клюквенный морс, а на обед - овощной суп, салат из свеклы, оладьи из печени, гречку и чай.

- Печень и рыбу едят не все школьники, - заметила социальный педагог Ирина Виноградова, курирующая питание в гимназии. - А вот котлеты или оладьи съедают практически все.

Особая гордость местных поваров - курица. Работники столовой отмечают, что даже родители просят рецепт.

ЗА 20 МИНУТ ДО...

Еще немного о еде. Меню разнообразное. Не найти ни одного блюда, которое бы повторялось в течение двух недель. Для тех, кто сам покупает себе обед, тоже нет никаких ограничений. В их распоряжении фрукты, салаты и полноценные блюда. Все готовится в здании школы. Сюда привозят только свежие продукты. Майонез, кстати, здесь тоже используется, но только допущенный для детского питания. Внимание к деталям.

А вот чего нет даже рядом со школьной столовой, так это вредных продуктов. Чипсы, леденцы, а также аппараты, продающие все это, отсутствуют в здании. Это не может не радовать родителей. Они знают, что ребенок в школе обеспечен полезным и разнообразным питанием.

Комплексные обеды накрывают на стол работники столовой.Фото: Владимир Кольцов

Тем временем удалось посмотреть проверяющим и на процесс накрытия столов к обеду. Дежурства школьников по столовой ушли далеко в прошлое. Обеспечивающая работу столовой организация самостоятельно, как отлаженный механизм, накрывает столы перед приходом первых классов. За 10 минут до звонка на 5 первых классов столы уже были накрыты. Дети стройными рядами по коридору проходят вместе с учителем, вначале идут к раковинам, моют руки. И только после этого рассаживаются по местам.

- Младшие классы обедают раньше, - рассказала Ирина Виноградова. - Ведь они меньше находятся в школе. А старшеклассники обедают позже, ведь они находятся в школе по шесть-семь уроков.

Перед входом в столовую ученики обязательно моют руки.Фото: Владимир Кольцов

Не воспрещается детям приносить еду с собой. Как признаются педагоги, многие родители собирают контейнеры с продуктами детям из-за особых предпочтений или диеты.

ОТКРОВЕННЫЙ ВОПРОС

В школе обучается и девочка-колясочница. Ежедневно вместе с мамой она приезжает ко второму уроку и целый день с остальными ребятами проводит на занятиях. Все условия для этого есть.

Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями в здании есть два лифта.Фото: Владимир Кольцов

К главному входу ведет удобный пандус. Турникеты также легко преодолеваются, ведь для таких случаев там предусмотрены специальные ворота. По зданию школы девочка вместе с мамой передвигается на лифте. Их в школе два - один пассажирский, а второй просторный, грузовой. Перед лифтами сделано специальное пожаробезопасное помещение. В нем в случае чего можно дождаться помощи спасателей.

Что касается столовой, то ученица может с легкостью туда попасть. Двери в умывальную комнату и сам зал для питания достаточно широкие. Устроиться удобно за столом тоже не составляет труда. Да и помощь от педагогов и дружелюбного персонала всегда гарантирована.

Помещение у лифтов защищено от огня, поэтому там можно дождаться спасателей.Фото: Владимир Кольцов

- Мы рады, что такая девочка занимается в нашей школе, - отмечает социальный педагог. - Это учит детей взаимопомощи и пониманию.

ВСЕ НОРМЫ СОБЛЮДЕНЫ

Время проверки подходило к концу, проверяющие решили взять слово и поделиться впечатлениями.

- Мы проверяли качество питания. Сейчас есть группа родителей, которая проводит мониторинг по всем школам Пскова, - заметила депутат областного Собрания Марина Борисенкова. - Нам досталась 27 школа, наверно еще потому, что я не раз обращала внимание на доступность этого образовательного учреждения для людей с ограниченными возможностями. По организации питания у нас никаких претензий нет. Все очень красиво, очень ярко, приятно принимать пищу. Питание очень разнообразное, есть возможность выбора. Обеды на неделю предоставлены в меню, они не повторяются. Я хочу сказать, что с удовольствием сама бы так питалась.

Оплачивать покупки школьник может при помощи своей персональной карты.Фото: Владимир Кольцов

Впечатлениями поделилась и представитель родителей Елена Фельчина. Ее дети учатся в школе, поэтому для нее участие в подобной акции очень значимо, ведь от таких проверок напрямую зависит качество питания и ее детей.

- Мы проверяем школу №27, так уж пал жребий. Перед этим с нами прошло организационное собрание. Там нам рассказали, на что необходимо обращать внимание. Впечатления очень приятные. Здесь располагающая обстановка, приятные запахи, уютные цвета. Наличие очень разнообразного меню. Если бы такое было во всех школах, то было бы замечательно. Есть на выбор как горячие блюда, так и салаты, закуски. Очень важно контролировать школьные аспекты жизни ребенка, особенно его правильное питание. Поэтому я и приняла решение участвовать в таком проекте, - рассказала она.

СКАЗАНО

Марина Борисенкова, депутат Псковского областного Собрания:

- Все анкеты после проверок в школах будут обработаны, после чего организаторы примут определенные решения, учтут выявленные замечания. Елена Полонская, координатор проекта «Крепкая семья», предлагает выйти с законодательной инициативой, если будут серьезные нарушения в организации питания школьников. Ведь в разработанной анкете учтено много моментов, которые касаются в том числе предоставления горячих обедов малообеспеченным детям.