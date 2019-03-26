Что нашли у Поганкиных палат в Пскове

В Пскове идет ремонт в Музейном квартале. Подрядчики готовятся к полномасштабным работам сразу на трех объектах: Паганкины палаты (XVII век), бывшая художественно-производственная школа имени Н.Ф. Фан-дер-Флита (1913 год) и дом Ксёндза (XVII век). Но перед тем как рабочие начнут прокладывать вокруг фундаментов дренажную систему, здесь поработают археологи. Вокруг таких старинных зданий специалистов ждет наверняка много находок.

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО

За комментарием обратились к сотруднику Псковского археологического центра Татьяне Ершовой. Помните, она нам рассказывала о деревянном основании каменной стены пятого кольца укреплений Пскова. Теперь же Татьяна Евгеньевна руководит раскопками у Поганкиных палат. Пройдя через ворота стройки, через музейный двор оказываемся у спуска на раскоп. Пара минут и мы уже внизу.

- Работы начались не так давно, земляные работы непосредственно стартовали 25 февраля, - начинает свой рассказ Татьяна Ершова. - Площадь исследования очень большая - 1126 квадратных метров.

Общая площадь раскопа - чуть больше 80 квадратных метров.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Задача археологов – изучить дома по периметру, вскрыть фундамент. Так будет с каждым из трех зданий, но первым жребий пал на Поганкины палаты. Потом вокруг построек устроят специальную дренажную систему, которая позволит отвести влагу и замедлить процессы разрушения фундамента.

- Памятник исследован внутри архитекторами, в том числе Артемом Петровичем Коновым. Это наиболее поздние и масштабные исследования, до этого был Юрий Павлович Спегальский, - заметила Татьяна Евгеньевна. – А вот, к сожалению, археологически памятник не изучен. Были небольшие раскопки около крыльца, еще какие-то небольшие шурфы были, но они особенно ничего не дали. Это были очень маленькие исследования.

Теперь же у археологов появилась возможность изучить памятники XVII века. Первый участок исследования Поганкиных палат находится в западной части здания с выходом на улицу Некрасова. Площадь всего лишь 88 квадратных метров. Но и здесь археологам уже удалось сделать несколько интересных открытий.

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ

Началось все с обнаружения своеобразной пристройки, которая относится к XVII веку.

- Ее можно назвать камерой или помещением для работы золотарей, - пояснила Татьяна Евгеньевна. - Золотари это не те, которые золото обрабатывают, а те, которые убирают отходы человеческие.

Руководитель раскопа указывает на заложенное кирпичами отверстие, находящееся выше уровня камер, но точно над ними. Там, в господском доме, располагались туалеты. Уборные комнаты функционировали здесь со времен строительства самих палат. И нет ничего удивительного в таком устройстве туалета, такие же примеры встречаются в некоторых средневековых замках Европы.

Псковские мастера в XVIII века построили ливневые стоки по европейскому образцу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Сама пристройка была полностью скрыта землей. Сейчас ее археологи полностью открывают. Она состоит из двух комнат, которые сообщались между собой арочным проходом. В одном помещении, находящимся непосредственно под туалетом, стояла бочка. Как только она наполнялась, золотари перетаскивали ее в соседнее помещение. Все весьма цивилизованно для XVII века.

- Очень хорошая, качественная строительная работа. Хорошая кладка, обтесанные камни, очень хорошо все это сделано, - описывает Татьяна Евгеньевна открытую пристройку. - Видимо сверху были деревянные перекрытия, деревянный сруб, чтобы не было запаха. Туда, вниз, видимо, спускалась деревянная лестница, и из помещений вытаскивались заполненные бочки, которые выгружались и вывозились. Такие же пристройки археологи и в Новгороде находили. А вот у нас такое впервые.

Во время раскопок археологи открыли помещения для золотарей.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В XIX веке пристройку засыпали землей. Оказалась не нужна. В 1711 году умер последний представитель рода Поганкиных. С тех пор здание использовалось по-разному, в том числе и в качестве складов. Тогда-то оно и лишилось всего своего лоска и уникальности.

ОСКОЛКИ БЫЛОЙ РОСКОШИ

Были в истории Поганкиных палат как периоды расцвета, так и периоды упадка. Построили их зодчие в 1679 году по приказу Сергея Ивановича Поганкина. Жилыми палаты были около 33 лет. В 1711 году во время «морового поветрия» в Пскове умер последний представитель рода Поганкиных – Григорий Юрьевич, внук известного купца.

- Псков очень пострадал в это время, причем многие купеческие семьи, очень богатые купеческие семьи, такой авангард псковского купечества исчез, - рассказала Татьяна Евгеньевна. – Сами палаты позже выкупил новгородский чиновник Яков Никитич Корсков. Он их сдал в аренду, здание разрушалось. Где-то в период правления Елизаветы Петровны решили эти палаты отремонтировать. В 1747 году их отдали в государственное подчинение, и здесь расположились склады военного ведомства.

Археологи обнаружили несколько фрагментов сосуда из рейнской керамики с позолотой.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В это время палаты ремонтируют, убирая из них остатки былой роскоши. В историческом пласте того времени исследователи нашли несколько интересных вещей. Например, серебряную мотету времени Анны Иоановны. Они появились в последние годы ее правления.

- Здесь мы узнаем, что как раз в это время снимаются печки, разбирается крыльцо, чтобы туда можно было грузы завозить, - рассказывает начальник раскопа. - Тогда и засыпаются неиспользующиеся туалеты.

В земле археологи находят фрагменты печных изразцов. В доме они были двух видов. Полихромные изразцы зеленого цвета, очень дорогие для того времени, скорее всего, располагались в помещениях для приема гостей, в парадных залах. В других комнатах печи покрывали беленые глиняные изразцы с узорами. При раскопках археологи нашли уже много образцов разных видов.

- Какие-то вещи мы можем непосредственно определять, как входившие в круг Поганкина, - заметила Татьяна Ершова. – Вот, допустим, здесь найдены осколки, фрагменты кружки. Она сделана из так называемой рейнской керамики. Еще ее называют камерной керамикой. Она была очень распространена в Европе, но мы в Пскове часто ее встречаем в раскопах. Причем в Пскове она, видимо, идет даже не как парадная керамика, а как бытовая, потому что город пограничный, здесь велась активная торговля.

Очень редкая находка - монета времен императрицы Анны Иоановны.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

И вот удача. Во время нашего разговора из раскопа рабочий поднимает еще один осколок кружки, о которой мы только что говорили. Это позволяет уже более предметно вести беседу.

- Вот эта кружка была парадная, принадлежала, наверное, семье Паганкиных, - указывает на глиняный осколок Татьяна Евгеньевна. - Она мозаичная, разноцветная, на ней сохранилась позолота, то есть это очень дорогая вещь. Такие находки мы не моем, чтобы золото оставалось на керамике.

Нашлись на раскопе и осколки стеклянной посуды. Несколько фрагментов сиреневатого цвета, как считают специалисты, раньше были частью сервиза из венецианского стекла. Это также очень дорогое приобретение для XVII века. Видимо, предметы разбились, после чего их выкинули за ненадобностью.

Глиняные изразцы использовались в жилых помещениях.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Чуть дальше по раскопу археологи окрыли часть ливневой канализации XVIII века. На этом месте в то время формировалась улица, которая сейчас носит имя Николая Некрасова.

- Я предполагаю, что это время правления Елизаветы или уже Екатерины, - заметила Татьяна Ершова. - Вдоль стены Поганкиных палат был проложен тротуар. Рядом с ним расположили дорожный кювет, сделан он из известняка. На хорошем растворе закреплены камни. Предназначен он для стока воды.

Точно таких же находок очень много в Калининградской области. Там они датируются XVI веком. В Пскове сделана очень точная копия. Мастера переняли знания своих коллег и смогли сделать подобную вещь в своем городе. Есть и следы разрушений на этой инженерной постройке. Все-таки наш город пережил не одну войну, самой разрушительной из которых оказалась Великая Отечественная.

СЕКРЕТЫ ПОГАНКИНЫХ ПАЛАТ

Нашли археологи на раскопе и осколки черепицы, которой раньше была покрыта крыша палат.

- Обнаружили мы ее в засыпке, - рассказала Татьяна Евгеньевна. – Это красная черепица. Мы знаем по описаниям документов, когда был первый ремонт - при императрице Елизавете. В его описаниях отмечено, что снята крыша, но не сказано какая, и заменена на тесовую. При исследовании чердака уже выдвигались предположения, чем была покрыта крыша. Мы это подтвердили находками. Видимо, когда они снимали эту крышу, всю черепицу ссыпали вниз.

Рядом с Поганкиными палатами археологи обнаружили захоронения.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Также археологи находят много человеческих костей. Поганкины палаты зодчие строили рядом с погостом.

- Могильник здесь связан вот с чем, - поясняет Татьяна Евгеньевна, указывая в начало раскопа. - Дело в том, что в 10 метрах от Паганкиных палат была церковь Похвалы Богородицы. Она была поставлена деревянная в XV веке, в 1565 году она стала каменной. При всех русских церквях рядом были погосты. Потом церковь прекратила свое существование во времена Екатерины. Церковь долгое время стояла заброшенная и могильник вокруг ее уменьшался. Само здание позже также разобрали.

Еще об одном интересном моменте поведала Татьяна Евгеньевна. Кости нашли даже внутри самих палат. Человеческие останки попали в здание, когда зодчие выравнивали пол между подвалом и первым этажом. Землю использовали вырытую из котлована, в которой и присутствовали останки из вышеупомянутого кладбища.

Палаты использовались как склады, поэтому среди находок много монет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Маленький фрагмент раскопок уже дал реставраторам много пищи для размышлений. Из-за открытия помещения золотарей нужно корректировать прокладку дренажной системы, которая предназначена для защиты фундамента. Есть желание у реставраторов и сохранить ливневую канализацию XVIII века, но как это сделать пока что неизвестно. Археологическое исследование Поганкиных палат продолжается и принесет оно еще немало интересных открытий.