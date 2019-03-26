Претендент на звание «Лидер года» о Псковской области: Это мой родной дом, и я хочу его сделать лучше

В Псковской области проводится конкурс «Лидер года». Его цель - выявить молодых профессионалов с управленческими талантами из числа выпускников средних и высших учебных заведений. Участникам предлагается подготовить проект в выбранной ими сфере науки и предоставить его на суд жюри.

Главный приз для финалистов - стажировка в администрации Псковской области и включение в кадровый резерв. Заманчиво, не правда ли?

Юлия Жукова подготовила проект в сфере экологии. Его название - «Экологический бренд Псковской области».

Родилась Юлия в Великих Луках, училась в гимназии им. С.В. Ковалевской. После выпускного отправилась покорять Санкт-Петербург, получила диплом менеджера. В данный момент учится в магистратуре СПбГУ. Несмотря на то что Юлия почти 10 лет неотрывно работает и учится в Северной столице, она не теряет связи с родными краями, ведь здесь живут ее родные - сестра, брат, бабушка и дедушка. Юлия не скрывает желания вернуться на Псковскую землю.

- Как-то путешествуя по нашей области, мы остановились в Изборске для прогулки по крепости, и, взглянув с крепостных стен на открывающиеся виды, я поняла, насколько красива наша земля. Это, конечно, лирика, но почему-то данный момент ярко врезался в мою память - рассказывает Юлия. - Поэтому я и решила поучаствовать в конкурсе и посвятить свой проект именно Псковщине, ведь это мой родной дом и я хочу сделать его лучше.

Юлия уже успела зарекомендовать себя как хороший управленец - 8 лет она работает в должности директора по маркетингу в одной из стоматологических клиник. Это, по ее словам, дает ей значительный опыт не только в самодисциплине, но и в умении управлять коллективом. На данный момент она занимается созданием информационного портала для пациентов клиники.

Но вернемся к проекту, с которым она пришла на проект «Лидер года». Почему же экология, а не история, не туризм?

- Одним из главных достоинств нашего региона является то, что 38% территории составляют леса, которые с экологической точки зрения обладают наибольшей ценностью, - объясняет Юлия. - Также на территории нашей области расположено очень много больших и малых озер, их около 3 711. Для жителей региона важно осознание достоинств собственной территории, той ценности, которой она обладает, и теми перспективами, которые пока сокрыты. Также мой проект направлен на привлечение инвестиций, например: строительство лечебно-оздоровительных, экологических отелей, современных баз отдыха и т. д. Это всегда положительно сказывается на экономическом благосостоянии региона и его жителей.

Юлия Жукова готовится представить проект на экологическую тематику. Фото: из личного архива героини публикации.

Юлия искренне надеется, что ее проект получит высокие оценки и будет полезен при дальнейшем применении на практике. Она потратила на его подготовку уйму сил и времени и, чего скрывать, вложила душу. Особый труд - это проделанная работа со статистическими данными, сбор и анализ которых - всегда кропотливый и трудоемкий процесс.

Юлия прекрасно понимает, что конкуренция на конкурсе нешуточная, все участники амбициозны и мечтают попасть в финальный этап конкурса. Однако, уверена она, чем труднее борьба, тем желаннее и весомее становится победа. Не исключает девушка и возможности вернуться на родину в случае, если проект получит высокие оценки. Тогда она сможет лично заняться его реализацией.

Кстати, больше 300 человек подали заявки на участие в псковском кадровом конкурсе «Лидер года». Больше всего заявок поступило из Пскова, но не отставали и жители районов. Средний возраст участников составил 32 года.

По итогам тестирования из всех претендентов на лидерство экспертами были отобраны только 40 человек. Именно их пригласили на очный этап проекта. Ребята стали слушателями курса с наставниками. В программе были практические занятия на выявление лидерских качеств, умение работать в команде. Рассказывали будущим лидерам и о том, как привлекать инвесторов для реализации проектов, как искать единомышленников.