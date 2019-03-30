2019-03-30T10:10:11+03:00
Общество

Девочка Тася, написавшая президенту про мотоблок, переезжает из Томсино в новый дом

Переезд состоится в ближайшие дни, Тася пойдет в новую школу, а ее мама будет работать в нескольких минутах ходьбы от дома
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Елена Перчикова и ее дочь Тася переезжают из ТОмсино. Новый адрес пока не называют, чтобы избежать лишних разговоров. Фото: стоп-кадр из сюжета о семье ГТРК "Псков".Елена Перчикова и ее дочь Тася переезжают из ТОмсино. Новый адрес пока не называют, чтобы избежать лишних разговоров. Фото: стоп-кадр из сюжета о семье ГТРК "Псков".
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Семья Перчиковых покидает деревню Томсино Себежского района и перебирается в новый дом. Власти Псковской области помогли Елене и ее двенадцатилетней дочери Тасе подобрать жилье. Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова, Елена посмотрела несколько предложенных вариантов и остановилась на одном из них. Рядом будущее место работы для нее и место учебы для Таси.

История семьи Перчиковых прогремела на всю Россию в марте 2019 года. Началось все с письма Таси президенту, в котором она попросила главу государства купить ее маме мотоблок, чтобы можно было перекапывать огород не лопатой после работы, а на мини-тракторе.

Информация об этом была растиражирована средствами массовой информации. И вскоре Елена стала обвинять соседей в травле, якобы жители Томсино позавидовали ей и дочери, стали обвинять в том, что семья живет за счет присылаемых со всей страны денег, посыпались угрозы. Однако СУ СК России по Псковской области не нашел подтверждения этим угрозам.

Финальной точкой в этой истории стало расставание Елены Перчиковой с гражданским мужем. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Елена рассказала, что он дал ей всего неделю на переселение. Вот только ехать ей с коровами и козами некуда.

- В итоге жилье нашли, дом Елену устроил. Есть надворные постройки и возможность вести хозяйство, - поделилась Наталия Соколова, детский омбудсмен Псковской области.

Называть новый адрес семьи она не стала – «пусть семья спокойно обустраивается и живет на новом месте».

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Псковский губернатор договорился со своим коллегой Александром Бегловым (и.о. губернатора Санкт-Петербурга – Ред.) о материальной помощи семье Перчиковых. Часть долгов, накопленных в Северной столице, им помогут погасить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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