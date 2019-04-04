Электропоезд «Ласточка» в Пскове: цены на билеты, время остановки на станциях, льготы

После трехлетней паузы в междугороднем железнодорожном сообщении между Санкт-Петербургом и Псковом, летом 2018 года оно наконец-то возобновилось. Появилась комфортная альтернатива автобусам и маршруткам. Уже как год «Ласточка» курсирует по маршруту Псков – Санкт-Петербург.

Благодаря запуску электропоезда между областной столицей и городом на Неве, время на дорогу сократилась почти в 1,5 раза, потому что «Ласточке» не приходится стоять в пробках. С 22 февраля у поезда появился новый маршрут - из Пскова через Великий Новгород в Петрозаводск.

Всего «Ласточка» составлена из пяти вагонов. Здесь представлены места от эконом до бизнеса-класса. На борту «Ласточка» есть кулеры с теплой и холодной водой. Набирать можно ее совершенно бесплатно. У «Ласточки» есть собственный сайт через который можно получить доступ к сети WI-FI, слушать музыку и смотреть фильмы. Войти на сайт можно по номеру купленного билета.

Во всех вагонах спинки кресел регулируются. На каждом ряду есть розетки и стеллажи для крупногабаритных чемоданов. Бизнес класс предоставляет завтраки до одиннадцати утра и нелимитированные горячие и холодные напитки.

ПСКОВ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Из Пскова до Санкт-Петербурга «Ласточка» отправляется три раза в день : 06:00,12:00,19:05, путь занимает ровно 3 часа 30 минут. По пути в город на Неве «Ласточка» делает четыре остановки по минуте в Стругах Красных, Плюссе и Гатчине. В Луге на электропоезд останавливается на 5 минут.

«Ласточка» отправляется 3 раза в день и из Петербурга в Псков: 06:55,14:15,20:15, время поездки также составляет 3 часа 30 минут. По дороге в Псков Ласточка равным образом делает 3 остановки по 1 минуте в Гатчина, Плюссе и Стругах Красных и на 5 минут в Луге.

Расписание остановок "Ласточки" на маршруте "Псков - Санкт-Петербург".

БИЛЕТЫ

Билеты на «Ласточку» можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов или через онлайн-сервисы «РЖД». Цена билета зависит от типа и услуг вагона, количества свободных мест, времени и даты отправления. Билеты можно купить за 90 дней, чем раньше, тем дешевле.

В одном заказе может быть только четыре билета, включая взрослых и детей. К примеру, цена на взрослый билет по маршруту Псков - Санкт-Петербург и в обратном направлении варьируется от 360 рублей. Бизнес-класс заметно дороже - начиная от 1,2 тысяч рублей.

На каждый взрослый билет можно купить только один детский билет (если ребенку еще нет пяти лет) «без места». Цена детского (до 10 лет) билета примерно равна 35-50% от стоимости билета для взрослых.

Обменять или вернуть билет можно за 24 часа до отправления в кассе вокзала или на сайте приобретения билетов. Купленный билет нельзя переоформлять на другое имя. Для обмена билета на другую дату обратитесь в кассу вокзала с билетом и документом подтверждающим вашу личность, на который был оформлен заказ. Для обмена детского билета,достаточно оригинала свидетельства о рождении. За обмен возьмут сбор - 132,30 . Стоимость билетов пересчитается.

Для перевозки животных по России, вам не требуются ветеринарные документы. Мелкие домашние животные,перевозятся в клетках на местах для ручной клади. Размер клетки в сумме не должен превышать 180 см. Собаки крупных размеров должны быть в намордниках и с поводком, под наблюдением владельцев или сопровождающих.

Согласно статистике РЖД, спрос на маршрут Псков - Санкт-Петербург с мая по июль составляет больше 90%. Из-за высокого спроса цены на билеты на поезд могут превышать минимальную стоимость.

СКИДКИ

Ласточка не предоставляет скидок пенсионерам на не пригородные маршруты. Ветераны и инвалиды могут получить бесплатный если они направляются на лечение. Для бесплатного проезда вам придется предоставить справку из Фонда Социального Страхования Российской Федерации и документ удостоверения личности.

50 % скидка предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения, при наличии справки из учебного заведения. Скидка действует с 1 января по 31 мая , 1 сентября по 31 декабря, во время летних каникул скидка не действительна.

ПСКОВ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - ПЕТРОЗАВОДСК

С конца февраля 2019, у Ласточки появился новый ежедневный маршрут, Псков - Великий Новгород - Петрозаводск. С Пскова поезд отправляется в 11:26 и прибывает в 00:24. Из Петрозаводска в Псков поезд отправляется в 10:44 и прибывает в 22:34. Дорога занимает 11 часов и 2 минуты. Поезд рассчитан на примерно 300 мест. Цена билета зависит от выбранного класса, минимальная сумма эконом класса - 695 рублей, а цена на бизнес начинается - с 2001 рубля.

Расписание остановок "Ласточки" на маршруте "Псков - Великий Новгород - Петрозаводск".

Цена билета из Великого Новгорода в Пскова составляет от 233, в бизнес-класс цена на билет начинается от 1353 рублей.

По дороге поезд останавливается в 12 населенных пунктах : Струги Красные, Плюсса, Луга-1, Батецкая, Новгород-на-Волхове, Подберезье, Спасская Полисть, Чудово-Московское, Ирса, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь.

Остановка поезда на 1 минуту: Струги Красные, Плюсса, Подберезье, Спасская Полисть, Ирса, Волховстрой-2, Лодейное Поле,Свирь.

на: 10 минут в Чудово-Моск, 40 минут в Луге 1 и Батецкой, 55 минут в Новгороде-на-Волхове.

Из Петрозаводска в Псков, поезд останавливается по 1 минуте в : Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Спасская Полисть, Подберезье, Плюсса,Струги Красные. На 6 минут на станции : Свирь, 33 минуты в Луге 1 и 40 минут на станции Батецкая.