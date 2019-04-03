2019-04-03T19:13:24+03:00
Общество

НИЧОСИ: Почему псковских коммунистов обвиняют в хайпе?

Зачем политическая партия выступает против развития промышленности и рабочих мест в Псковской области
Варвара Каткова
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Вопрос о строительстве "Титан-Полимера" стал благодатной темой для хайпа со стороны псковских коммунистов.Вопрос о строительстве "Титан-Полимера" стал благодатной темой для хайпа со стороны псковских коммунистов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Пскова еще помнят времена, когда строились «Псковмаш», заводы АТС и АДС, псковский радиозавод. Появлялись новые возможности, высокооплачиваемая работа, росли микрорайоны, развивалась инфраструктура, собственно всё это и планирует делать «Титан-Полимер».Однако сегодняшние коммунисты предпочитают зарабатывать политические очки, отрицая все подряд и не предлагая ничего взамен.

Почему это происходит?

Сегодня стало модным пиариться на протестной тематике. Федеральный центр за развитие промышленности, за развитие экономики, а руководство КПРФ только и делает, что говорит о рабочем классе, вспоминает былое, но на деле выступает против строительства нового.

Логика действий КПРФ подчинена выживанию, сплошной популизм и неаргументированная критика.

Неделю назад обком КПРФ инициировал митинг против строительства под Псковом нового завода по производству полимеров. Псковичи хотели поговорить о безопасности предприятия, и инвесторы начали отвечать на прозвучавшие вопросы, открыли информационный центр. Но коммунисты идти в него не захотели, а просто хайпанули на обсуждении строительства завода, раскритиковав его до результатов экспертиз. Ранее они критиковали Великолукский агропромышленный комплекс, где уже работают тысячи людей. Сейчас они критикуют «Титан», завтра придет другой инвестор – тоже, наверное, будут критиковать.

Руководство Псковского обкома КПРФ на глазах теряет уникальный шанс встать во главе процесса независимой экологической экпертизы и профессионального разговора специалистов с инвесторами из ГК «Титан». На глазах псковские коммунисты теряют и моральное право требовать от власти новые производства, новые рабочие места.

КСТАТИ

- Здесь можно вспомнить великую фразу Грибоедова «шумим, братец, шумим». Наверное, можно говорить о том, что идет создание искусственного информационного повода, - так прокомментировал эксперт по PR ситуацию вокруг «Титан-Полимера» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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