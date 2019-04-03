PRщики цитируют Грибоедова при анализе псковских хайповых историй с коммунистами

Появление коммунистов среди участников жарких споров о проекте строительства предприятия в Пскове эксперты склонны называть «отвлекающим маневром» и «искусственным информационным поводом». В интервью «Псковскому агентству информации» Алексей Кривоносов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского экономического университета, эксперт при ООН по PR именно так отозвался о шагах представителей партии: организации митинга, выступлений на нем.

- Но здесь можно вспомнить великую фразу Грибоедова «шумим, братец, шумим», - цитирует информагентство профессора. - Наверное, можно говорить о том, что идет создание искусственного информационного повода, когда есть публичное выступление, которое идет параллельно с другими точками зрения, чтобы привлечь к себе внимание. Но у специалистов PR это обычно называется «нулевой информационный повод», когда при отсутствии других информационных поводов мы пытаемся о чем-то говорить.

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