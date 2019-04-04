2019-04-04T10:04:02+03:00
Политика

Политтехнолог о псковских коммунистах: Это попытка заработать очки перед выборами на страхах людей

Эксперты продолжают обсуждение участия политических сил Псковской области в обсуждении инвестиционных проектов
Варвара Каткова
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Эксперты считают, что коммунисты проводят за счет "Титан-Полимера" PR-компанию перед выборами.Эксперты считают, что коммунисты проводят за счет "Титан-Полимера" PR-компанию перед выборами.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Известный петербургский политтехнолог Сергей Григорьев убежден, что выступления псковских коммунистов по теме строительства предприятия группы компаний «Титан» - это всего лишь PR-кампания и накопление очков перед будущими выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

- Коммунистической партии нечего предложить кроме как популистских действий. То есть они будут на любом моменте пытаться хайпануть и популяризовать это, - заявил он в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков».

Эксперт полагает, что «каких-то конкретных предложений они дать не могут».

- Они не могут предложить ни конкретную программу развития области и города, ни программу привлечения инвесторов, ничего, - считает Сергей Григорьев.

Накануне еще один эксперт, тоже специалист в области PR-технологий, профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского экономического университета Алексей Кривоносов назвал работу членов компартии в регионе попыткой «создать нулевой информационный повод» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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