В Псковской области Росреестр и Кадастровая палата помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

В канун 9 Мая Управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области окажут помощь ветеранам и инвалидам войны.

- Гражданин может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут все необходимые документы и по готовности вновь доставят их по адресу к ветерану, - отметили организаторы акции в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков».

О каком обслуживании идет речь? Это услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, учету изменений, а также услуги по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

- Услуги предоставляются безвозмездно, - отметили в ведомствах.

При это обратиться за помощью к специалистам могут не только сами ветераны, но и их законные представители.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться? Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: Псков, улица Рабочая, 11, кабинет 104, по телефонам 8 (8112) 64-93-01 (доб. 2140) и 8 (921) 214-02-20, в группе «ВКонтакте», или написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru