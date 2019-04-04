2019-04-04T10:44:12+03:00
Общество

В Псковской области Росреестр и Кадастровая палата помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

В канун 9 Мая к ветеранам приедут специалисты, бесплатно проконсультируют и оформят документы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Росреестр и Кадастровая палата к 9 Мая бесплатно помогут ветеранам.Росреестр и Кадастровая палата к 9 Мая бесплатно помогут ветеранам.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В канун 9 Мая Управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области окажут помощь ветеранам и инвалидам войны.

- Гражданин может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут все необходимые документы и по готовности вновь доставят их по адресу к ветерану, - отметили организаторы акции в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков».

О каком обслуживании идет речь? Это услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, учету изменений, а также услуги по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

- Услуги предоставляются безвозмездно, - отметили в ведомствах.

При это обратиться за помощью к специалистам могут не только сами ветераны, но и их законные представители.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться? Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: Псков, улица Рабочая, 11, кабинет 104, по телефонам 8 (8112) 64-93-01 (доб. 2140) и 8 (921) 214-02-20, в группе «ВКонтакте», или написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Степашин проведет в Пскове рабочее совещание
Из магазина в Стругокрасненском районе изъяли поддельную водку
Псковской области выделены 100 млн рублей на капремонт цепных мостов в Острове
Десять новых детских площадок смонтируют в Пскове в этом году
В Пскове на улице Индустриальной загорелась электроподстанция
В Псковской области спасатели за сутки зарегистрировали 59 палов травы и 3 лесных пожара
В Псковской области названы сроки установки кассовых аппаратов для предпринимателей
Главе региона представили нового главу «Псковэнерго»
Псковская таможня передала министерству культуры изъятые на границе культурные ценности
Изготовлением колокола для сквера Народовластия займутся псковские кузнецы
В Пскове пройдет областной этап конкурса «Учитель года России-2019»
Юный пскович представит Россию на чемпионате Европы по тхэквондо
Назначен новый руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
В Пскове пройдет ежегодный киберфестиваль «Кубок Простории»
В Псковской области за сутки зафиксировано 43 пала травы
В Невельском районе пограничники задержали 20 тонн лома черных металлов
На окраине Пскова жители обнаружили минометную мину
В Пскове появится центр проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями
Сборная юных шахматистов Псковской области вернулась с наградами с 15-го первенства России
Следственные комитеты России и Белоруссии сотрудничают на протяжении 22 лет