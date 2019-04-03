2019-04-04T15:56:36+03:00
Общество

В сквере Народовластия в Пскове депутаты вновь высадят деревья

Мероприятие приурочат к 25-летнему юбилею регионального парламента
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В сквере Народовластия в Пскове помимо новых деревьев появится архитектурная композиция в виде колокола.В сквере Народовластия в Пскове помимо новых деревьев появится архитектурная композиция в виде колокола.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Этот уголок между улицами Леона Поземского, Труда и Волкова буквально на днях, 27 марта, получил название - теперь он называется сквером Народовластия. Таково решение депутатов Псковской городской Думы.

Десять лет назад здесь были высажены деревья - в акции участвовали представители первых созывов Псковского областного Собрания. Но за годы своего существования аллея сильно поредела - часть деревьев погибла, часть была поломана. А потому в канун 25-летия Псковского регионального парламента депутаты решили вновь собраться и высадить молодые деревца. Сделать это планируют осенью, после завершения работ по благоустройству.

Но помимо этого в сквере решено установить символический колокол. Его автором выступил псковский архитектор Владимир Шуляковский. Им выполнены два эскиза, оба в форме вечевого колокола. Какой лучше подойдет для этой части Пскова, предстоит решить народным избранникам.

Изготовят колокол псковские кузнецы. Профинансируют работы депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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