В сквере Народовластия в Пскове депутаты вновь высадят деревья

Этот уголок между улицами Леона Поземского, Труда и Волкова буквально на днях, 27 марта, получил название - теперь он называется сквером Народовластия. Таково решение депутатов Псковской городской Думы.

Десять лет назад здесь были высажены деревья - в акции участвовали представители первых созывов Псковского областного Собрания. Но за годы своего существования аллея сильно поредела - часть деревьев погибла, часть была поломана. А потому в канун 25-летия Псковского регионального парламента депутаты решили вновь собраться и высадить молодые деревца. Сделать это планируют осенью, после завершения работ по благоустройству.

Но помимо этого в сквере решено установить символический колокол. Его автором выступил псковский архитектор Владимир Шуляковский. Им выполнены два эскиза, оба в форме вечевого колокола. Какой лучше подойдет для этой части Пскова, предстоит решить народным избранникам.

Изготовят колокол псковские кузнецы. Профинансируют работы депутаты.