2019-04-04T16:21:48+03:00
Общество

В Псковской области установлены дополнительные меры поддержки для многодетных семей и ряда других категорий граждан

Льготникам будут возмещать деньги, потраченные на оплату вывоза мусора
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Многодетные семьи вместе с компенсацией за коммунальные услуги будут получать деньги за вывоз мусора.Многодетные семьи вместе с компенсацией за коммунальные услуги будут получать деньги за вывоз мусора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 апреля снизили тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Таково решение регионального комитета по тарифам и энергетике. Вызвано это снижением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО четвертого класса опасности. Соответствующее распоряжение подписано правительством, решение коснется всех субъектов страны.

В Псковской области региональному оператору поручено снизить размер тарифов. Жители южных районов будут платить 90 рублей 77 копеек за кубометр, жители северных районов заплатят 93 рубля 41 копейку.

Есть и еще одна хорошая новость: в регионе принят закон о льготах для многодетных семей по оплате коммунальных услуг, в перечень которых входит сбор и утилизация твердых коммунальных отходов. Такая мера поддержки коснется более 17,8 тысячи жителей области, а для выплаты пособий из бюджета потребуется выделить 6,1 млн рублей. При этом действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Официальное название данного вида поддержки - пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Помимо многодетных семей выплаты предоставят реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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