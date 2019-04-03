В Псковской области установлены дополнительные меры поддержки для многодетных семей и ряда других категорий граждан

С 1 апреля снизили тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Таково решение регионального комитета по тарифам и энергетике. Вызвано это снижением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО четвертого класса опасности. Соответствующее распоряжение подписано правительством, решение коснется всех субъектов страны.

В Псковской области региональному оператору поручено снизить размер тарифов. Жители южных районов будут платить 90 рублей 77 копеек за кубометр, жители северных районов заплатят 93 рубля 41 копейку.

Есть и еще одна хорошая новость: в регионе принят закон о льготах для многодетных семей по оплате коммунальных услуг, в перечень которых входит сбор и утилизация твердых коммунальных отходов. Такая мера поддержки коснется более 17,8 тысячи жителей области, а для выплаты пособий из бюджета потребуется выделить 6,1 млн рублей. При этом действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Официальное название данного вида поддержки - пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Помимо многодетных семей выплаты предоставят реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.