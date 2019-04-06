2019-04-06T16:12:13+03:00
Спорт

«Псков-747» разгромил «Коломну» в первом матче после зимнего перерыва со счётом 6:1

В рамках 18-го тура ПФЛ среди команд зоны «Запад» «Коломна» принимала на своём поле «Псков-747»
Александр ЕЛИСЕЕВ
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Псковичи обыграли "Коломну". Счет по итогам первого после зимнего перерыва матча - 1:6.Псковичи обыграли "Коломну". Счет по итогам первого после зимнего перерыва матча - 1:6.Фото: Дарья ИСАЕВА
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Счёт в матче был открыт уже на 22-ой секунде. Сразу после розыгрыша мяча в центре поля футболисты псковской команды пошли в атаку, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Влад Мастерной навесной передачей нашёл в штрафной соперника Дмитрия Мотлахова, который уверенно реализовал свой момент.

Коломенцы, шокированные таким началом, бросились восстанавливать равновесие в матче, но их атаки не увенчались успехом. Инициативу вновь перехватили псковские футболисты и в середине первого тайма удвоили своё преимущество. Форвард «Псков-747» Дмитрий Мотлахов сумел оформить дубль на 27-й минуте встречи. Вдохновлённые вторым забитым мячом псковские футболисты вновь ринулись в атаку и всего лишь через минуту усилиями Николая Шикова сумели забить третий мяч, но судья поднял флажок – офсайд.

Псковичи поняли, что сегодня у них на поле получается всё, и раз за разом стали угрожать воротам хозяев, но количество упорно не хотело переходить в качество.

К концу первого тайма хозяева провели ряд неплохих атак. На 40-й минуте опасно пробил Саид-Али Ахмаев, воспитанник спартаковской Академии имени Федора Черенкова, но мяч, к счастью для псковской команды, не залетел в сетку ворот.

На перерыв команды уходили при счёте 0:2 в пользу «Псков-747».

В начале второго тайма «Коломна» стала играть первым номером. И псковичи были вынуждены большую часть игрового времени проводить у своих ворот. Однако, увлекшись игрой впереди, коломенцы пропустили острую контратаку псковичей и поплатились третьим пропущенным мячом. До разгромного счёт довёл полузащитник Андрей Почипов.

Спустя несколько минут Дмитрий Мотлахов мог оформить хет-трик, но ему немного не повезло. Зато чуть позже повезло другому нападающему псковской команды – ветерану Антону Шишаеву, который уверенно пробил под перекладину – 0:4!

Хозяева, не желающие мириться с таким развитием событий, сумели отыграть один мяч усилиями Романа Быкова на 72-й минуте после навеса от углового флажка. Но перевести дух не успели. Уже через 4 минуты футболист «Псков-747» Николай Шиков обводящим ударом забил ответный мяч.

На последней минуте матча вышедший на замену футболист «Псков-747» Всеволод Федоров первым же касанием установил окончательный счёт в матче – 1:6.

Псковичи одержали уверенную победу и взяли реванш за домашнее поражение в первом круге – тогда «Коломна» обыграла нашу команду со счётом 1:0.

После 16 сыгранных матчей «Псков-747» набирает 19 очков. Следующую игру псковская команда проведёт на своём поле 13 апреля. Соперником псковичей станет команда «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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