«Билет до Омска»: Критикам проекта по строительству в Пскове предприятия ГК «Титан» выслали приглашения

Руководство «Титан-Полимера» направило представителям псковских региональных отделений партий КПРФ и «Яблоко» приглашения побывать на предприятии ГК «Титан» в Омске, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в инфоцентре компании.

7 апреля на улицах Пскова представители политических сил вышли на улицы - точками притяжения стали Детский парк, Летний сад, площадь Ленина и перекресток Рижского проспекта с улицей Петровской. Организаторы выступили с критикой проекта строительства предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино». Между тем пока не получены результаты каких-либо экспертиз. Ранее губернатор Псковской области настаивал, что запуск проекта возможен только после их обнародования. А потому выступления с критикой проекта происходят без опоры на конкретные данные. Именно поэтому эксперты в области PR неоднократно говорили, что это всего лишь попытка заработать баллы перед предстоящими выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Своим оппонентам руководство «Титана» выслало приглашения, поездка намечена на конец апреля.

- Цель поездки – показать уже существующее производство, чтобы у участников сформировалось объективное представление об организации технических процессов производства, экологической ответственности и условиях организации труда, - рассказали в инфоцентре «Титан-Полимера» в Пскове.

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