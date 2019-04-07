2019-04-07T18:35:00+03:00
Общество

«Билет до Омска»: Критикам проекта по строительству в Пскове предприятия ГК «Титан» выслали приглашения

Оппонентам предлагают побывать на одном из действующих заводов
Варвара Каткова
Поделиться:
Противников строительства предприятия ГК "Титан" в Псковской области приглашают посетить уже действующее производство в Омске. Фото: Варвара КАТКОВА.Противников строительства предприятия ГК "Титан" в Псковской области приглашают посетить уже действующее производство в Омске. Фото: Варвара КАТКОВА.
Изменить размер текста:

Руководство «Титан-Полимера» направило представителям псковских региональных отделений партий КПРФ и «Яблоко» приглашения побывать на предприятии ГК «Титан» в Омске, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в инфоцентре компании.

7 апреля на улицах Пскова представители политических сил вышли на улицы - точками притяжения стали Детский парк, Летний сад, площадь Ленина и перекресток Рижского проспекта с улицей Петровской. Организаторы выступили с критикой проекта строительства предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино». Между тем пока не получены результаты каких-либо экспертиз. Ранее губернатор Псковской области настаивал, что запуск проекта возможен только после их обнародования. А потому выступления с критикой проекта происходят без опоры на конкретные данные. Именно поэтому эксперты в области PR неоднократно говорили, что это всего лишь попытка заработать баллы перед предстоящими выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Своим оппонентам руководство «Титана» выслало приглашения, поездка намечена на конец апреля.

- Цель поездки – показать уже существующее производство, чтобы у участников сформировалось объективное представление об организации технических процессов производства, экологической ответственности и условиях организации труда, - рассказали в инфоцентре «Титан-Полимера» в Пскове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Сутягинский о проекте

Что планируют возвести в Пскове и что здесь будут производить, рассказал Совета директоров АО «ГК «Титан» (подробности).

Эксперты об особенностях производства

Кандидат технических наук Виктор Керницкий дал свою оценку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это нужно делать при новорожденных, традиция…»: в честь двойни семья зарезала двух баранов на глазах у прохожих в Новосибирске
Жертвоприношение состоялось во дворе многоэтажного дома. Очевидцев шокировало такое зрелище, полицейские теперь проводят проверку
Новости 24