2019-04-05T17:55:05+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина разбился насмерть при побеге из здания полиции

Горожанину грозило наказание за кражу спиртного
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Следователи выясняют все детали улучившегося в отделении полиции на улице Инженерной в Пскове.Следователи выясняют все детали улучившегося в отделении полиции на улице Инженерной в Пскове.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове на улице Инженерной рядом со зданием отделения полиции найдено тело 54-летнего мужчины. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, у погибшего были травмы, характерные для падения с высоты.

- Сотрудники управления внимательно изучили место происшествия, - отметил старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Доброхотов. - Кроме этого назначены несколько экспертиз, в том числе, судебно-медицинская.

Предположительно, мужчину доставили в отделение полиции сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области. Причиной задержания стала попытка украсть алкоголь с витрины магазина на проспекте Энтузиастов. Продавцы нажали тревожную кнопку, а ближайший экипаж росгвардейцев прибыл на место происшествия и задержал мужчину. Произошло это около пяти часов вечера 4 апреля.

В отделении полиции злоумышленник попросил полицейских, которые оформляли протокол об административном правонарушении, вывести его в туалет. Сотрудник правоохранительных органов сопроводил мужчину до уборной, а сам остался в коридоре. Злоумышленник направился в помещение на втором этаже, откуда решил бежать через окно. Мужчина открыл створку и начал выбираться на улицу. В какой-то момент что-то пошло не так, и человек сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте.

- Мужчина не был преступником, совершившим тяжкое преступление, поэтому не требовал повышенного контроля, - заметил Антон Доброхотов. - Следователи выяснят все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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