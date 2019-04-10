Доходы семьи руководителя Псковского облсовпрофа снова выросли

Лидер Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова вместе с супругом заработала за 2018 год 11,7 млн рублей. Именно такая сумма значится в декларации о доходах, размещенной на сайте Псковского областного Собрания, депутатом которого она является. В задекларированной собственности находятся четыре квартиры, мужу принадлежат шесть земельных участков и два гаража, два завершенных дома и один недостроенный дом. Есть в списке и 9 автомашин, 2 мотоцикла.

Годом ранее доход семьи Михайловых составлял 9 млн 180 тыс рублей.

При этом в СМИ Псковской области сейчас активно обсуждается тема конфликта интересов. Ульяна Михайлова возглавляет Совет профсоюзов, в то время как ее муж работает директором дочернего предприятия — санатория «Хилово». Известно также, что подряды на выполнение разного рода работ в «Хилово» получала фирма «Протон М», которая имеет прямое отношение к брату Ульяны Михайловой. Однако ранее на пресс-конференции глава облсовпрофа отрицала какие-либо личные интересы в выстроенных отношениях, настаивала на том, что о конфликте интересов речи быть не может.

Известно, что между санаторием и облсовпрофом выстроены тесные договорные отношения с целью оказания услуг. Наапример, информационно-рекламное обслуживание, продажа путевок. За все это облсовпроф получает различного рода вознаграждения и отчисления. Только в 2015 году их общая сумма превысила 24 млн рублей.

По версии журналистов, со стороны правоохранителей к Ульяне Михайловой имеются вопросы со стороны правоохранительных органов по статьям о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями.