В субботу в ТРК "Акваполис" пройдет полуфинал "Миссис Псков 2019"

В ближайшую субботу состоится полуфинал конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019", рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы конкурса.

Полуфинал конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" пройдет 13 апреля в ТРК "Акваполис". Начнется мероприятие в 16.00, гостей ждут с 15.30, вход свободный.

В полужинале участницам предстоит принять участие в нескольких конкурсных выходах: представление, модное дефиле в одежде от магазинов-партнеров и дефиле в вечерних нарядах. Также, в программе примет участие шоу "Баккара", певица Джана и певец Джэхан. Ведущим шоу станет Николай Королев.

В жюри полуфинала вошли:

Мистер Псков 2017, абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион Довмонтова Кубка 2016, 4 место на чемпионате России и Восточной Европы, ТОП-10 международных соревнований в Москве Mr. Olympia 2016 Никита Тропин,

радиоведущая, певица Джана,

"Миссис Псков 2018" Дарья Бутенко,

стилист, руководитель лаборатории стиля «Serginnetti», стилист, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модной Революции» газеты «Псковская правда» Елена Новичкова.

лауреат вокальных конкурсов, победитель конкурса «Псковская весна», певец Джэхан.

Помимо компетентного жюри, свой выбор будут делать и зрители шоу.