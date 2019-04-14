В Великих Луках высадили березовую аллею в честь героев-десантников 6-ой роты

Великих Луках возле мемориального воинского захоронения высадили берёзовую аллею в честь подвига бойцов 6 роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

- На аллее было высажено 84 саженца берёзы, которые были освящены. Число берёз выбрано неслучайно, именно 84 десантника 6-й роты 1 марта 2000 года погибли в бою у высоты 776 во время второй чеченской войны, - рассказали "Комсомольской правде" в "Союзе десантников" Великих Лук.

Оформление аллеи пройдёт в три этапа. Высадка деревье памяти псковских десантников - первый этап. Второй этап — открытие памятной доски. А на последнем этапе будет установлен памятник 6-й роте.

В посадке аллеи приняли участие ветераны Афганистана и Чеченских войн, представители КСЕ "Отечество - Псковская область ", представители ВГОО «Союз Десантников», воспитанники клуба допризывной подготовки «Маргелов», ветераны и представители администрации .

В доброе дело внесли вклад самые маленькие участники и люди с ограниченными возможностями.

- Каждый, кто принимал участие в этой акции, смог с помощью своего труда, выразить благодарность защитникам Родины, - отметили организаторы. -Создавая подобные аллеи, мы можем каждый день, проходя мимо, мысленно отблагодарить героев за возможность расти и жить в мирной стране.