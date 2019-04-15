Делегация псковичей отправилась на "Золотую маску" в Москву

В церемонии вручения 25-й театральной национальной премии «Золотая маска», которая состоится в Большом театре в Москве 16 апреля в 19:00 примет участие постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Делегацию псковичей возглавит с художественный руководитель Дмитрий Месхиев, сообщили «Комсомольской правде- Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Река Потудань» – экспериментальный спектакль по одноимённой повести Андрея Платонова в постановке режиссёра Сергея Чехова, в котором актёры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал.

В истории Псковского театра спектакль «Река Потудань» стал первым номинантом престижной театральной премии, причем сразу по шести номинациям. Спектакль вошел в номинацию «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

- Самое ценное, мне кажется, в этих номинациях - это то, что из шести три номинации актёрских. Потому что спектакль как таковой – традиционный психологической игры. Актёры существуют в определённых психологических функциях. Они существуют больше в области физического театра, нежели психологического. И то, что за эти роли артисты были номинированы, для меня это очень ценно, и мне кажется, что это какой-то важный этап, – отметил режиссер спектакля Сергей Чехов.

31 марта и 1 апреля псковский спектакль «Река Потудань» показали на основной конкурсной программе премии «Золотая маска» в «Гоголь – центре» и получил хорошие отзывы столичной публики. А 26 марта президент России Владимир Путин вручил Сергею Чехову премию для молодых деятелей культуры.

Сразу после Москвы псковские артисты отправятся в Архангельск на юбилейный XV театральный фестиваль «Европейская весна».