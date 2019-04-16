2019-04-16T09:08:45+03:00
Общество

В Пскове группа Drum&Jazz и певица Murana будут развлекать гостей финала конкурса "Лидер года"

Заключительный этап проекта состоится 18 апреля.
Василиса Алексеева
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Группа Drum&Jazz и певица Murana будут встречать участников и гостей заключительного этапа— финала конкурса "Лидер года", рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации области .

Кто войдет в кадровый резерв- решит финал.

Кто войдет в кадровый резерв- решит финал.

Там также отметили, что финал состоится в четверг, 18 апреля, в 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Бесплатные билеты на мероприятие можно получить в кассе театра.

Десяти сильнейшим конкурсантам предстоит защитить свои проекты в формате ТED-конференции. По итогам испытания эксперты и члены жюри выберут 5 победителей, которые смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

- Конкурс "Лидер года"— это уникальная практика по формированию резерва управленческих кадров в регионе, поэтому дальнейшую работу мы будем вести не только с победителями, но и со всеми участниками конкурса, — рассказала первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Алена Трунова и добавила, что проекты, не прошедшие в финал, будут доработаны и запущены в реализацию. Для каждого участника конкурса определят наставника из числа лидеров госуправления и бизнеса, ответственных за достижение показателей проектов. Важно, что все инициативы участников будут способствовать реализации принятых национальных проектов. Написание проектов участниками — не главная цель конкурса. Перед организаторами стоит задача определить компетенции молодых лидеров, умение систематизировать информацию, прогнозировать риски и правильно планировать выполнение поставленных задач», — подчеркнула Алена Трунова.

КОНКРЕТНО

По итогам заявочной кампании на конкурс поступило 308 анкет. В результате отборочных мероприятий 33 человека были допущены к предзащите проектов, в ходе которой в финал вышли 10 человек. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики Администрации региона и ПсковГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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