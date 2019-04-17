В Пскове приглашают принять участие всех желающих в экологическом квесте "Чистые игры"

24 апреля с 12.00 до 16.00 на пустыре между ТК «Лента» на ул.Труда и домом №3 на улице Юности пройдет экологичесий квест по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры». Как рассказали «Комсомольской правде» организаторы игры, в мероприятия могут принять участие все желающие.

Для участников квеста подготовили маршрутные карты, загадки и специальные экологические задания. За набранный объем отходов будут начисляться баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» — необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий.

- Победители квеста получат призы, а всех гостей ждёт пикник и специальная программа, - отметил организатор мероприятия Алексей Кириллов. - Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду до четырех человек, зарегистрироваться на сайте (https://cleangames.ru/events/pskov2019) и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь участники получат на месте.

По словам Алексея Кириллова, впервые «Чистые Игры» были проведены в июле 2014-го года в Ленинградской области. С тех пор было проведено более 400 игр в более 200 городах России и рамки территориально уже успели выйти за рубеж (были проведены в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и Венесуэле), в которых приняло участие более 31700 человек и было собрано 633 тонны мусора, 50% из которого было отправлено в переработку. «Чистые Игры» внесены в «Магазин верных решений» от Агентства стратегических инициатив.

Партнёрами проекта в Пскове выступают Союз Собственников Недвижимости Псковской области при поддержке #Команды2018 и Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области ООО «Экопром».