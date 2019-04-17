2019-04-17T10:17:25+03:00
Общество

В Пскове приглашают принять участие всех желающих в экологическом квесте "Чистые игры"

Уборка мусора состоится 24 апреля на пустыре возле "Ленты" на Запсковье
Василиса Алексеева
Поделиться:
Убирать мусор можно весело и интересноУбирать мусор можно весело и интересноФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

24 апреля с 12.00 до 16.00 на пустыре между ТК «Лента» на ул.Труда и домом №3 на улице Юности пройдет экологичесий квест по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры». Как рассказали «Комсомольской правде» организаторы игры, в мероприятия могут принять участие все желающие.

Для участников квеста подготовили маршрутные карты, загадки и специальные экологические задания. За набранный объем отходов будут начисляться баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» — необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий.

- Победители квеста получат призы, а всех гостей ждёт пикник и специальная программа, - отметил организатор мероприятия Алексей Кириллов. - Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду до четырех человек, зарегистрироваться на сайте (https://cleangames.ru/events/pskov2019) и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь участники получат на месте.

По словам Алексея Кириллова, впервые «Чистые Игры» были проведены в июле 2014-го года в Ленинградской области. С тех пор было проведено более 400 игр в более 200 городах России и рамки территориально уже успели выйти за рубеж (были проведены в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и Венесуэле), в которых приняло участие более 31700 человек и было собрано 633 тонны мусора, 50% из которого было отправлено в переработку. «Чистые Игры» внесены в «Магазин верных решений» от Агентства стратегических инициатив.

Партнёрами проекта в Пскове выступают Союз Собственников Недвижимости Псковской области при поддержке #Команды2018 и Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области ООО «Экопром».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Новости 24
Псковича осудили за кражу сумки у прихожанки Храма Святых Жен Мироносиц
В Себежском районе проводник поезда пытался провезти контрабандную партию телефонов стоимостью более миллиона рублей
Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта губернатора Псковской области
Красногородский пенсионер вернул свою сельхозтехнику только с помощью полиции
В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест
Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров
В Пскове сотрудникам ДПС пришлось гоняться по городу за пьяным водителем
Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО
Россельхознадзор запретил ввоз 250 кг мяса из Республики Беларусь на территорию Псковской области
Великолучанка лишилась 170 тысячи рублей после звонка мошенника
В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора
Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"
В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу
В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.
Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов
Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области
Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту
В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга
В Псковской области потребители наворовали электроэнергии на 17 миллионов рублей
На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда
В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме
Юный псковский танцор завоевал серебро на международном конкурсе