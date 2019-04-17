2019-04-17T11:03:41+03:00
Общество

Строителям на стадионе «Машиностроитель» в Пскове придется ускориться

Отставание от графика на объекте - две недели
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Часть работ должны быть выполнены к ГанзеЧасть работ должны быть выполнены к Ганзе
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График реконструкции стадиона «Машиностроитель» отстает от плановых дат на две недели, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в областной администрации.

В связи с этим глава региона Михаил Ведерников, который 16 апреля проинспектировал объект, поручил пересмотреть график, чтобы оперативно ликвидировать существующее отставание и выйти на плановые работы.

- Полностью объект должен быть сдан до конца года, но к Ганзе поле, трибуны, саму площадку необходимо привести в порядок, — сказал Михаил Ведерников и поручил составить протокол, в котором будут зафиксированы все обязательства генерального подрядчика, субподрядчиков и администрации города.

На сегодня на объекте в котлованах под малую и большую трибуны, административное здание произведена заливка фундаментной плиты, ведется установка фундаментно-стеновых блоков.

В ближайшее время на площадке пройдет выездное совещание с участием представителей Министерства спорта РФ.

- Контроль за реконструкцией объекта будет постоянным, — заключил губернатор.

На сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Из федерального бюджета на реконструкцию стадиона выдели ли 750 млн рублей. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Вторая очередь реконструкции предусматривает реконструкцию малого футбольного поля и здания манежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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