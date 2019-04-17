В Пскове внепланово проверяют деятельность руководителя облсофпрофа Ульяны Михайловой

В Пскове проходит внеплановая проверка деятельности Псковского областного совета профсоюзов и его председателя Ульяны Михайловой.

Как узнала «Комсомольская правда-Псков» проверку проводит контрольно-ревизионная комиссия Федерации независимых профсоюзов России. Представители КРК уже находятся в Пскове.

Контрольные органы уже не в первый раз обращают внимание на работу Псковской профсоюзной организации.

Почти три года назад, в 2016 году, в адрес областных членских организаций ФНПР пришло письмо, подписанное председателем КРК Валерием Очекуровым, в котором говорилось, что Ульяна Михайлова «действует недобросовестно», вводит членов Псковоблсовпрофа «в заблуждение» и «преследует свои корыстные интересы.

С тех пор, как Ульяна Михайлова заняла пост руководителя, доходы ее семьи сильно выросли — как следует из официальной декларации о доходах профсоюзного лидера - за 2018 год супруги Михайловы заработали около 12 млн рублей, а за период, что Ульяна Михайлова возглавляет профсоюзы, более 47 млн рублей. Муж руководителя псковского облсофпрофа Александр является директором курорта «Хилово» в Порховском районе. Этот санаторий и облсовпроф связывают договорные отношения, через которые каждый год проходит несколько десятков миллионов рублей. Подрядные работы в "Хилово" выполняет контора, связанная с братом Ульяны Михайловой.

На пресс-конференции с участием Ульяны Михайловой, которая прошла в Пскове 22 марта, она заявила, что в работе нескольких членов ее семьи на профсоюзы нет ничего плохого.

- Муж и я - руководители коллегиальных органов. В последние два раза мы получили 100-процентную поддержку. Доходы учреждения растут. Все проводимые мероприятия не давали основания думать, что у нас есть тревожные моменты от того, что мы работаем вдвоем, - сказала она.

Но похоже, КРК ФНПР так не считает, раз решила по внимательнее взглянуть на документы псковского облсофпрофа.