2019-04-17T16:33:41+03:00
Происшествия

А денежка-то липовая: в Пскове нашли фальшивую купюру в 500 евро отличного качества

Даже эксперта могла бы обмануть фальшивая купюра в 500 евро, попадись в руки на улице
Василиса АлексееваАлессия Дато
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Распознавать подделки должен уметь каждый из нас, считают эксперты.Распознавать подделки должен уметь каждый из нас, считают эксперты.
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СТАНОК РАБОТАЕТ

Недавно в Псковское отделение Центрального банка России попала мастерски сделанная купюра в 500 евро.

- Владелец хотел разменять ее в Сбербанке. Здорово сделанная купюра, - рассказал ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка России Алексей Александров. - Даже я на улице, без техники, наверное, не распознал бы подделку.

Всего в этом году вместе с поддельной купюрой в 500 евро в Центробанке оказалось 39 фальшивок: 25 - пятитысячных, 9 - по тысяче рублей и четыре 100-долларовые купюры.

В прошедшем году в Пскове и Великих Луках финансовый регулятор выявил 124 поддельных купюры номиналом 5000 рублей, 44 - номиналом 1000 рублей и семь банкнот по 100 долларов США, это на 17% меньше, чем в позапрошлом году. В чести у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры. На втором месте - липовые тысячи, они чаще в ходу. Купюры других номиналов в Псковской области пока не попадались.

Своя статистика и у правоохранительных органов. Последний случай - 9 апреля, в Пскове в одном из финансовых учреждений обнаружилась фальшивая купюра достоинством 1000 рублей. Выяснилось, что фальшивка туда попала вместе с выручкой одного из псковских предприятий.

- За предыдущий год по Псковской области правоохранительные органы возбудили 203 уголовных дела по статье 186 Уголовного кодекса России - изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. А в первом квартале этого года возбуждено 38 уголовных дел, - рассказал «Комсомолке» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Сергей Дьячков.

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА К ЭКСПЕРТУ

Часто большое количество поддельных купюр при пересчете выручки обнаруживают автозаправочные станции, крупные супермаркеты. Это кажется невероятным, ведь они используют для проверки подлинности крупных купюр детекторы валют.

- Чаще всего это невнимательность кассиров, они не всегда используют имеющуюся технику для проверки подделок, - поясняет Алексей Александров. - Но есть и другой момент: признаки подлинности определяются через инфракрасный свет, и оказывается, что часто подделки проходят этот тест. Фальшивомонетчики научились воспроизводить этот признак защиты купюр. Иногда нам звонят кассиры и просят дать справку, что найденная купюра была высокого качества, мы, конечно, таких справок не даем, и в целом подделок высокого уровня у нас нет.

На удочку мошенников могут попасться пожилые люди, плохо видящие, или те, кто невнимателен и с техникой на «вы».

- Признаки подлинности каждый должен знать как дважды два, - считает Алексей Александров. - У любого из нас есть возможность распознать фальшивую банкноту «не отходя от кассы».

В этом вопросе на помощь приходит Центробанк, он предлагает воспользоваться сайтом www.cbr.ru (Банк России), где есть подробная информация. Также существует мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое можно скачать через AppStore и Google Play. Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. После тренировки на виртуальной купюре легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте.

- В последние годы активно растет количество безналичных операций, которые совершаются с помощью банковских карт. Это в том числе влияет на объем поддельных банкнот - их становится меньше, сбыть их сложнее, население внимательнее относится к проверке подлинности купюр, - пояснил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин. - Тем не менее риски получить фальшивку в определенной ситуации остаются, поэтому бдительность стоит проявлять всегда, особенно когда речь идет о крупных купюрах.

А ЕСЛИ ПОПАДЕТСЯ

Что делать, если вдруг вы обнаружили в своем кошельке липовую купюру?

- Вспомните, как она у вас оказалась, - рекомендуют в УМВД по Псковской области. - Сразу же обратитесь в полицию и дайте ей подробную информацию о том, по какой причине данная купюра сейчас находится у вас. Желательно вспомнить место получения банкноты, внешность человека, передавшего ее вам. Только ни в коем случае не возвращайте фальшивку тому, кто дал ее вам.

Если вы распознали подделку в момент получения, обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку, сделайте все возможное, чтобы предотвратить продолжение сбыта фальшивых купюр.

- Дальше вас пригласят на собеседование в УМВД. После, если в процессе долгих объяснений с правоохранительными органами выясняется, что гражданин не имел представления, что у него на руках фальшивки, он отпускается. Если выясняется, что гражданин осуществлял сбыт купюр, зная об их неподлинности, он привлекается к уголовной ответственности. Фальшивомонетчику за изготовление и сбыт грозит до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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