2019-04-17T16:30:43+03:00
Экономика

Поддались на уговоры - жители Псковской области стали лучше платить налоги

В первом квартале года псковичи заплатили в бюджет области больше налогов
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Я плачу налоги, а где...Я плачу налоги, а где...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сборы увеличились почти на 14% по сравнению с прошлым годом. В Великих Луках бюджет также наполняется шустрее.

- С начала года мы организовали информационную кампанию по сбору налогов. Во всех налоговых инспекциях, в МФЦ, поселковых администрациях и в других учреждениях мы размещали информацию о том, как правильно заполнить налоговую декларацию, как проще заплатить налоги, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления ФНС России по Псковской области. - Очевидно, повысилась налоговая дисциплина наших граждан, поэтому сборы выросли.

Если мы внимательно посмотрим на инфографику, которая показывает, из каких налоговых сборов формируется бюджет нашей области, то увидим, что больше половины областной казны - это деньги трудящихся псковичей и жителей области. Тот самый НДФЛ - налог на доходы физических лиц. После поступления в бюджет эти деньги используются на различные нужды. Из них выплачивают детские пособия, зарплату врачам, учителям, полицейским, пожарным, депутатам и другим специалистам бюджетной сферы. НДФЛ, размер которого 13%, можно вернуть, оформив, например, налоговый вычет на покупку жилья, на обучение, медицину и другие цели. Сейчас самое время оформить документы на возврат налогового вычета.

Инфографика: Кирилл Гавриленко. Фото: Личный архив

Инфографика: Кирилл Гавриленко.Фото: Личный архив

По сравнению с прошлым годом поступления в бюджет Великих Лук также выросли. Городская кубышка получила на 42,6 миллиона рублей больше, чем в этот же период в 2018 году. В целом в первом квартале этого года бюджет Великих Лук пополнился на 432 миллиона рублей, сообщила на недавнем совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника финуправления городской администрации Алена Поварещенкова. Из этой суммы почти 200 миллионов - налоговые и неналоговые доходы, чуть более 232 - межбюджетные трансферты. Потратили в Великих Луках в первые три месяца года более 391 миллиона рублей. Из них 300 миллионов рублей ушло на финансирование учреждений социальной сферы, а почти 23 миллиона - на ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Задержать пьяного водителя в Пскове помог 16-летний Олег Федоров
Екатерина Ломанова стала победителем конкурса «Студент года города Пскова»
Псковича осудили за кражу сумки у прихожанки Храма Святых Жен Мироносиц
В Себежском районе проводник поезда пытался провезти контрабандную партию телефонов стоимостью более миллиона рублей
Администрация Instagram подтвердила подлинность аккаунта губернатора Псковской области
Красногородский пенсионер вернул свою сельхозтехнику только с помощью полиции
В Псковском районе планируют построить детский сад на 270 мест
Более 80 миллионов рублей в Псковской области выделили на профилактику лесных пожаров
В Пскове сотрудникам ДПС пришлось гоняться по городу за пьяным водителем
Двенадцатилетний дзюдоист Дилшод Бахронов из Пскова завоевал золото на первенстве СЗФО
Россельхознадзор запретил ввоз 250 кг мяса из Республики Беларусь на территорию Псковской области
Великолучанка лишилась 170 тысячи рублей после звонка мошенника
В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора
Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"
В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу
В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.
Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов
Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области
Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту
В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга
В Псковской области потребители наворовали электроэнергии на 17 миллионов рублей
На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда
В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме
Юный псковский танцор завоевал серебро на международном конкурсе