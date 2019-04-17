Поддались на уговоры - жители Псковской области стали лучше платить налоги

Сборы увеличились почти на 14% по сравнению с прошлым годом. В Великих Луках бюджет также наполняется шустрее.

- С начала года мы организовали информационную кампанию по сбору налогов. Во всех налоговых инспекциях, в МФЦ, поселковых администрациях и в других учреждениях мы размещали информацию о том, как правильно заполнить налоговую декларацию, как проще заплатить налоги, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления ФНС России по Псковской области. - Очевидно, повысилась налоговая дисциплина наших граждан, поэтому сборы выросли.

Если мы внимательно посмотрим на инфографику, которая показывает, из каких налоговых сборов формируется бюджет нашей области, то увидим, что больше половины областной казны - это деньги трудящихся псковичей и жителей области. Тот самый НДФЛ - налог на доходы физических лиц. После поступления в бюджет эти деньги используются на различные нужды. Из них выплачивают детские пособия, зарплату врачам, учителям, полицейским, пожарным, депутатам и другим специалистам бюджетной сферы. НДФЛ, размер которого 13%, можно вернуть, оформив, например, налоговый вычет на покупку жилья, на обучение, медицину и другие цели. Сейчас самое время оформить документы на возврат налогового вычета.

Инфографика: Кирилл Гавриленко.Фото: Личный архив

По сравнению с прошлым годом поступления в бюджет Великих Лук также выросли. Городская кубышка получила на 42,6 миллиона рублей больше, чем в этот же период в 2018 году. В целом в первом квартале этого года бюджет Великих Лук пополнился на 432 миллиона рублей, сообщила на недавнем совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника финуправления городской администрации Алена Поварещенкова. Из этой суммы почти 200 миллионов - налоговые и неналоговые доходы, чуть более 232 - межбюджетные трансферты. Потратили в Великих Луках в первые три месяца года более 391 миллиона рублей. Из них 300 миллионов рублей ушло на финансирование учреждений социальной сферы, а почти 23 миллиона - на ЖКХ.