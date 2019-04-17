На форуме СО НКО Псковской области будут учиться работать лучше

В Пскове 19 апреля начнется форум форум социально-ориентированных некоммерческих организация «Содействие». Специалисты будут учить некоммерческие организации работать более эффективно и результативно.

- Это очень ценно, когда люди хотят научиться быть более эффективными для развития региона, - сказала «Комсомольской правде-Псков» Наталья Грохольская, программный директор форума, методист-консультант Международного грантового конкурса «Православная инициатива», эксперт региональных, федеральных и международных конкурсов, тренер, консультант, методист. - Мы планируем донести информацию о том, какие есть успешные практики в регионах, как можно перестроить свою работу, чтобы быть более успешными. Перед Псковской области стоят определенные задачи с точки зрения социально-экономического развития, и НКО всегда хотят быть полезными. Мы как раз и будем говорить о том, как НКО быть полезными. У Псковской области есть успехи, но есть и к чему стремиться. В моем понимании результаты форума будут разноуровневыми. Например, НКО смогут обучиться неким технологиям. На мероприятие приглашены представители муниципальных образований, и они поймут, для чего им нужны НКО и как с ними грамотно работать. Будет затрагиваться тема национальных проектов и, где в этом место НКО. Предполагается задать вектор для последующего создания центров общения, которые будут работать в муниципальных образованиях. Стоит задача не просто вывеску повесить, а наполнить центры реальной конкретной деятельностью.

Программа форума:

10.00 — Регистрация участников.

10.45 — Открытие форума.

12.30 — Государство и НКО.

15.00 — Семинары-практикумы и мастер-классы по площадкам.

17.00 — Закрывающая пленарная сессия.